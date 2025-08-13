Piden ayuda para el actor Eduardo Serrano tras ser diagnosticado con cáncer

Eduardo Serrano es un reconocido actor venezolano, recordado por producciones como Tres mujeres Sorángel, La heredera, La venganza, Las Amazonas, El cuerpo del deseo, Decisiones, El rostro de la venganza, Demente criminal, entre otras.

¿Qué le pasó al actor Eduardo Serrano?

En las últimas horas, Magaly Serrano, hija del histrión, anunció a través de sus redes sociales que su padre fue diagnosticado con cáncer, pero, desafortunadamente, se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad.

“Desde hace varios días yo vengo asomando que nuestra familia está pasando por momentos un poco difícil y no he dicho qué es. No hemos hablado de esto porque lo hemos querido mantener lo más bajo perfil que podamos y lo más en familia que podamos. Tengo el deber de informarles que mi papá hace un mes fue diagnosticado con cáncer de células pequeñas en el pulmón con metástasis al cerebro. Además de un cáncer, que no está ligado a ese, en la vejiga, que lo llevó a que le hicieran una nefrostomía”.

Magaly ha estado al cuidado del actor; sin embargo, pide ayuda económica para seguir costeando los gastos, pues ella tuvo que dejar su trabajo: “Necesitamos una enfermera en casa. Yo no he podido regresar a trabajar porque estaba dedicada a cuidar a mi papá. El único ingreso que tenemos en la casa es el trabajo de mi prometido, de Chris. Y bueno, ya sí nos está llegando un poco el agua al cuello, porque requerimos de cosas especiales para poder tenerlo en casa cómodo, tranquilo, para su próxima quimio, que va a ser el 20 de agosto”.

Eduardo Serrano abrió una campaña GoFundMe

Su avanzada enfermedad requiere de un tratamiento de quimioterapias, radiaciones, entre otros procedimientos médicos y gastos adicionales que, por el momento, la familia del actor no tiene cómo cubrir en su totalidad. Por ello, con autorización del actor, abrieron un GoFundMe para quienes puedan ayudarlos:

“Él recibió una quimioterapia, ha recibido radiaciones y hemos decidido, después de mucho pensarlo y de todo el impacto emocional y económico que ha sido para nosotros esta situación, abrir un GoFundMe, donde necesitamos recolectar una cantidad de dinero para que nos ayuden. Lo discutimos mucho, lo hablamos con él, principalmente porque no queríamos violar su privacidad. No sabíamos hasta dónde él quería que la gente supiera su situación, pero él estuvo de acuerdo”. La intención es lograr reunir 20 mil dólares para comenzar una nueva etapa del proceso de quimioterapias este 20 de agosto.

“Todo saldrá bien en nombre de Dios, en mis oraciones”, “cuenten con nosotros”, “vamos con todo a cumplir con la meta de esa campaña”, “Dios lo bendiga”, “Dios tome control sobre la vida y salud de nuestro Querido Eduardo Serrano”, “fortaleza y bendiciones de Dios para tu papá gran actor”, son algunos comentarios que han dejado los seguidores el actor.