Pipe Bueno anuncia que hará un retiro. ¿De qué?: “Para mí es un mes duro”

El cantante de música popular publicó un video en sus redes sociales explicando las razones por las que se ausentará por unos días.

Por Redacción Vea
05 de diciembre de 2025
El cantante de música popular publicó un video en sus redes sociales explicando las razones por las que se ausentará por unos días.  
A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 9,5 millones de seguidores, Pipe Bueno reveló hace unas horas que Luisa Fernanda W, su pareja, le dio un particular regalo para este fin de semana: “Aquí les va la noticia. Lo digo con respeto y con amor, pero quiero compartirlo. Ustedes me van a decir si les parece una maldad de mi mujer o si ella me está haciendo algo con mucho amor", comenzó diciendo.

¿Para dónde se va Pipe Bueno?

El video lo grabó junto a la creadora de contenido, quien explicó por qué decidió regalarle al cantante un retiro durante este puente festivo: “Yo te estoy haciendo este regalo con muchísimo amor. Le acabo de regalar a Pipe un retiro y me parece hermoso porque es para que vayas, reflexiones, tengas un fin de semana más sano, sin licor, también sin celular como para que te relajes un poco de las redes sociales. ¿Qué mejor que estar en un retiro reflexionando de la vida?”, le dijo.

El cantante de 33 años reveló que para él no es tan fácil, sobre todo porque quería ir al concierto de Grupo Firme en el Estadio El Campín: “El sábado es Grupo Firme en Bogotá. Si esto me llegó en este momento es por algo, porque la verdad es que para mí es un mes duro, donde hay mucho consumo de licor y más con la música que canto y uno como que viene con el peso de todo el año y desfogado, entonces lo voy a recibir con amor y pues te amo, mi vida”, le dijo a Luisa.

La influenciadora paisa aseguró que ese regalo se lo da con mucho amor, pues buscar su bienestar. Aunque se desconoce qué tipo de retiro es, Pipe afirmó que solo será por este fin de semana festivo: “El retiro comienza este sábado y termino el martes, les cuento cómo me va”.

Los internautas lo han felicitado por esa decisión: “Vale la pena y nos hace reflexionar en muchas cosas, disfrútelo”, “un retiro es una recarga de amor y sanación para el alma además del cuerpo”, “Dios lo bendiga. Es lo mejor de la vida. Seguimos aprendiendo”, “la mujer sabia es la que edifica su hogar. Qué bien, el mejor regalo, disfrútalo mucho Pipe”, “el mejor de todos, la experiencia es increíble”.

