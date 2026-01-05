Adriana Bottina: “Estaba en la música, pero estaba ausente de mi música”

Hace casi veinte años, Adriana Bottina se convirtió en un rostro conocido de la televisión colombiana al interpretar a Wendy Jiménez en “Nadie es eterno en el mundo”, un personaje que consolidó su nombre en la pantalla chica. Su llegada a la televisión como actriz fue casi un golpe de suerte, ya que su verdadera pasión siempre había sido la música. “Yo tenía un sueño. Yo llegué a la televisión a ser actriz. Tengo que reconocer que lo mío fue un accidente muy necesario, porque yo venía era de cantar y ser compositora y hacer canciones para novelas cuando alguien me ve en un pasillo y me dice: “¿Oiga, y usted no quiere actuar?, necesitamos una actriz que cante, ¿no quiere?” Y yo bien parada, tenía 20 años, dije “claro que quiero, de una”. Y así fue como todo comenzó en la televisión, pero no era lo que tenía en mente".

Ese “accidente” la llevó a pasar casi doce años en el mundo de las telenovelas. Llegaron proyectos que la establecieron como actriz. Durante ese tiempo, logró trabajos que le valieron reconocimientos, como un India Catalina a mejor actriz. Sin embargo, su verdadero sueño siempre había sido el teatro musical. Hace diez años decidió tomar un camino diferente. Bottina se alejó de las cámaras para sumergirse por completo en ese mundo que siempre había soñado explorar y que le permitió crecer como intérprete y compositora.

“Yo tenía que vivir eso, escribir la música para musicales y eso fue una experiencia muy grande. Ese es un entrenamiento para la vida. Todo eso enriquece, ha sido lindo, me lo he disfrutado. Lamento un poco no haber caído en cuenta que tenía que empezar a retomar mi música desde antes”, dijo.

Recomenzar su carrera como solista

Hace tres años, la artista de 48 años volvió a conectar con el público a través de su propio proyecto musical. “El 2025 fue un año bastante especial, muy importante. Aunque yo nunca he estado fuera de la música, sí tuve 10 años más o menos en los que yo no hice música como solista. Estuve ocho años de mi vida con “Mujeres a la plancha” y estuve haciendo proyectos de teatro musical, entonces estaba en la música, pero estaba ausente de mi música y yo creo que eso hizo que hace tres años, desde que estoy lanzando la música, haya tenido que volver a empezar”.

Ese recomenzar no fue nada fácil. La artista tuvo que enfrentarse a una industria que era completamente diferente a la que conoció al principio, cuando las plataformas digitales y las comunidades virtuales no eran tan determinantes. “Después de más de veinticinco años de carrera, el comenzar de nuevo no es fácil, pero siento que yo no puedo renegar, porque cada que he comenzado un nuevo ciclo ha sido exitoso. No ha sido tan sencillo, pero ha sido lindo porque poco a poco me he reconectado otra vez con el público, con la gente, con las plataformas de música que hace diez años eso ni siquiera estaba en mi mente, no lo sabía hacer. Ya me le he medido un poco más a otras cosas que antes no hacía porque no les veía la importancia, pero hoy día sí y han sido tres años súper bonitos y el 2025 fue gracias a Dios muy bonito”.

Después de una década trabajando en teatro musical y proyectos colectivos, la cantante y actriz colombiana retomó su carrera como solista y se reconectó con su verdadera esencia artística. ¿Volverá a la actuación en televisión? La artista reveló detalles. Fotografía por: Prensa Adriana Bottina

En esta nueva etapa, Adriana se lanzó a explorar una música popular que tiene su propia identidad y un mensaje claro. “Estuve de gira, he hecho conexiones muy bonitas, la gente empieza a pedir shows, empieza a pedir sus conciertos, hice algo muy especial en el 2024 en México que fue encontrar una nueva sonoridad para nuestra música popular, por eso me gusta la fusión, pero siento que la música popular puede dar pasos también hacia otras audiencias internacionales, eso es lo que quiero, encontrar sonidos, encontrar identidad, encontrar cosas dentro de lo que hago que puedan aportar a la música popular femenina”. Además de interpretar sus propias canciones, Bottina ha crecido como compositora, creando piezas para figuras destacadas del género popular y regional. Para ella, este proceso creativo ha sido fundamental para hacerse un lugar en el género. “Eso me inspira, me anima, me tiene en este momento plena y con muchas cosas, muchos proyectos que estamos liderando y creo que es un gran momento”.

Un 2025 fructífero

Aunque hubo dudas, la cantante siguió su corazón, se lanzó al ruedo y hoy celebra estar haciendo lo que siempre soñó: “De pronto tenía temores de confrontar que no era fácil encontrarme con una industria diferente a la que yo había conocido unos años antes, que ahora todo era con plataformas, con una comunidad, que eso no lo entendía y quizá me causaba un poco de temor empezar. Pero una vez empecé, entendí lo difícil que era. Llevo tres años en eso, feliz. El 2025 fue el más fructífero, bonito. He podido desarrollar mi show de La Bottina por muchas partes, por muchas ciudades, he recobrado público, he hecho un nuevo público también, gente de otras edades, he podido escribir y consolidarme dentro de la composición para música popular y regional. Es lindo poder hacer lo que a uno le gusta. Estoy agradecida, contenta e inspirada con el cariño de la gente".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Volverá a la actuación en televisión?

Al preguntarle sobre un posible regreso a la actuación, Adriana tiene clara su respuesta. Aunque siente un profundo cariño por su oficio, por ahora no está en sus planes: “No tengo la expectativa de que eso pase, porque no lo estoy buscando, si me llegan a invitar a algo pues yo miraré si eso se acomoda a lo que estoy haciendo, porque no quiero que nada me desenfoque, si viene algo con una actuación que sea que le aporte a lo que estoy haciendo hoy en día, si no, creo que paso, me gusta mucho la actuación, la descubrí cuando pensaba que eso no era para mí, pero creo que si le aporta a lo que hago de la música, a historias de vida, a solidarizarme con mi género femenino, si eso le aporta a la música colombiana lo contemplaría, estaría muy feliz, si no está ahí creo que sería más difícil que sacara tiempo y no quiero hacer algo porque sí”.