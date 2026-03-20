Pipe Bueno y Luisa Fernanda W comparten emotiva ceremonia religiosa: “Fue algo muy pequeño”

Hace pocas semanas trascendió que el cantante de música popular Pipe Bueno participó en un retiro religioso, que lo llevó a reconciliarse con su fe católica. El intérprete de ‘Cupido falló’ mencionó que se había tratado del mejor fin de semana de su vida y contó que había pasado por momentos difíciles y ahora estaba viviendo una etapa de espiritualidad.

Unos días después, se confirmó que Luisa Fernanda W, su prometida y madre de sus hijos, Máximo y Domenic, también sacó tiempo para participar en un encuentro similar. Los dos estuvieron en los eventos Emaús, de la Iglesia Católica que congregan a personas que justamente desean renovar su fe.

Este jueves 19 de marzo la pareja compartió que su hijo menor Domenic, nacido el 27 de octubre del 2022, fue bautizado.

Los felices padres usaron las redes sociales para dejar al descubierto que para el evento viajaron a Colombia. Recordemos que actualmente están radicados en México, donde Pipe trabaja en la internacionalización de su carrera.

Así fue el bautizo de Domenic, el hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

El bautizo del pequeño, que cumplirá 4 años este 2026, se celebró en la capilla del restaurante de la pareja ‘Rancho MX’, ubicado en la Sabana de Bogotá, en la vía Cajicá. Tanto Pipe como Luisa y sus dos niños optaron por lucir atuendos en tonos claros. La generadora de contenido vistió un diseño de Pamela Stevenson.

“Fue algo muy pequeño, solamente como para la familia, comimos delicioso (...) Y ya después empezamos a organizar todo para tomarnos las fotos familiares”, narró Luisa Fernanda en el video donde contó detalles del acontecimiento, al tiempo que contó que no pierde la costumbre de probar el pastel antes que todo el mundo. “Yo no cambio no maduro me gusta siempre meterle el dedito a la torta”, dijo.

Tras la ceremonia, en uno de los salones del restaurante, la pareja atendió con un brunch a los invitados.

Por su parte, Pipe escribió en su Instagram: “Hoy presentamos a Domenic ante Dios entregándolo con amor y fe a quien nos guía y nos mantiene unidos. Que su vida esté siempre rodeada de amor, armonía y paz. Gracias por el milagro de la vida, por el regalo del amor y por la bendición de nuestra unión” y acompañó el texto con imágenes de la celebración, a la que acudieron unos pocos familiares y amigos. Dentro de las figuras conocidas se vieron Danny Marín, Ornella Sierra y Miguel Bueno.

Uno de los obsequios que más llamó la atención y que Luisa presumió para su hijo, fue el que le dio Andrés, uno de sus padrinos. Se trató de un pequeño Pony, nacido ese mismo jueves.

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Las reacciones a las publicaciones del bautizo no solo fueron de felicitación, sino también de expectativa y anhelo, ya que algunos seguidores quieren ver la boda de la pareja, que se comprometió en Dubái. Incluso, con la circulación de fotos en la capilla, algunos cibernautas pensaron que se trataba de la boda de Bueno y Cataño, no obstante, eso tendrá que esperar, ya que ninguno de los dos ha mencionado fecha para el matrimonio.

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