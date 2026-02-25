⁠Pipe Bueno contó lo que experimentó en retiro espiritual: “Estuve años alejado de Dios”

Este domingo 22 de febrero, el cantante Jhonny Rivera contrajo matrimonio con la también intérprete de música popular Jenny López, sin embargo, uno de los grandes ausentes fue Pipe Bueno, quien se sabe es muy allegado a Rivera.

Se revela verdadera razón de la ausencia de Pipe Bueno en boda de Jhonny Rivera

Ahora se sabe que Bueno no acudió al enlace de su colega ya que estaba viviendo según sus palabras “el mejor fin de semana” de su vida.

El intérprete de ‘Cupido falló’ estuvo por varios días con uno de los grupos Emaús en un retiro espiritual en Bogotá. La noticia trascendió gracias a que la cuenta del grupo Emaús Hombres Santa Clara de Asís difundió el testimonio que entregó el cantante al culminar el retiro espiritual.

“La verdad, este para mí ha sido simplemente el mejor fin de semana de mi vida. Me di cuenta que no había pasado días, no fueron semanas, tampoco fueron meses, fueron años, que lamentablemente estuve alejado de Dios. Y en un momento muy particular de mi vida, donde estaba, yo estuve atravesando algunas crisis personales, pues llegó quien todo lo puede aclarar, que es en el mismo Jesús”, dijo el cantante nacido en Cali y criado en Medellín sobre lo que lo llevó al retiro.

“Les digo que a partir de hoy, créanme que para aquellos que están sin saber qué les está pasando en la vida, donde hay mucha incertidumbre, donde no saben cuál es el camino, donde parece que las puertas se han cerrado por completo, los momentos más oscuros es cuando justo llega a tendernos la mano el Señor, nuestro Salvador, nuestro Jesucristo. Eso me pasó a mí este fin de semana”, se le escucha decir al esposo de Luisa Fernanda W quien dejó así en evidencia el cambio que ha tenido a partir de la mencionada experiencia.

Pipe Bueno, listo para retomar su realidad

Pipe también profundizó en la paz que logró encontrar en el retiro, así como en la consciencia que tiene de que la fortaleza que necesita ahora que regresa a la realidad.

“Les quiero agradecer por todas las atenciones, por haberme hecho pasar un fin de semana espectacular, por reencontrarme con Dios, conmigo mismo, para sanar, para caminar, dos días de hacer un servidor. No se imaginan la paz que hoy día siente mi corazón (…) Obviamente, la vida afuera después sigue y la batalla sería cada día, pero... después de este fin de semana, estoy muy seguro de que tengo más herramientas para poder manejar todo lo que hay que manejar en nuestro mundo. Así que muchas gracias y se los recomiendo”, puntualizó Pipe.

