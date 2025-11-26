Piqué, ex de Shakira, da clase en Harvard: “un honor dirigirme a los estudiantes”

El español Gérard Piqué, ex futbolista y ahora empresario, fue invitado por la directora del curso “Business of Entertainment, Media and Sports”, Anita Elberse, de la Universidad de Harvard para que junto al investigador español David Moreno, plantearan a sus estudiantes un caso de estudio sobre el lanzamiento de la Kings League y cómo puede revolucionar las audiencias del fútbol.

El exfutbolista catalán y ex pareja de la colombiana Shakira, que realizó este mismo curso formativo en un formato corto de cuatro días en Harvard en 2017, también de la mano de la profesora Elberse, volvió así a compartir como profesor invitado con los estudiantes de la materia.

Hay que mencionar que otras personalidades como la actriz Katie Holmes y el deportista Pau Gasol también cursaron estos estudios.

¿Qué enseñó Piqué en Harvard?

Las clases que impartió el padre de Milan y Sasha, se centraron en cómo la Kings League se ha convertido en uno de los productos de entretenimiento deportivo del momento a través de una narrativa nativa de redes sociales, un formato de competición transgresor y una conexión estrecha con la comunidad, recogen varios medios.

La competencia fundada por el exfutbolista del Barça empezó sus actividades el 1 de enero de 2023 y ya se ha expandido con ligas masculinas y femeninas en España y México, además de ligas masculinas en Brasil, Francia, Italia, Alemania, Oriente Medio y el norte de África, y próximamente en Estados Unidos.

La competición de fútbol 7 sobre césped artificial cerró ese primer ejercicio completo con un volumen de negocio de 20 millones de euros, de acuerdo al portal sobre finanzas del negocio del deporte Palco23.

“Es un honor que la Kings League sea analizada por una institución tan respetada como es Harvard Business School. El estudio valida el impacto de nuestro trabajo”, expresó Piqué sobre la experiencia como docente. Posteriormente publicó un post en su Instagram donde escribió: “¡Fue un honor dirigirme a los estudiantes en Harvard Business School sobre la publicación de un nuevo caso de estudio en Kings League!“. El ex de Shakira acompañó el texto con imágenes que dan cuenta de su jornada como maestro.

Varios alumnos lucieron camisetas del FC Barcelona en la foto que se hicieron todos los estudiantes con Piqué al término de la clase.

