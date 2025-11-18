Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Lo Último

El millonario impacto económico de la gira de Shakira en Ecuador

Los tres conciertos que ofreció la cantante colombiana Shakira, en Quito, la capital de Ecuador, inyectaron 55,5 millones de dólares a la economía de la ciudad, superando las expectativas, informó este martes el Municipio.

Por Agencia EFE
18 de noviembre de 2025
El millonario impacto económico de la gira de Shakira en Ecuador
Fotografía por: STR

La barranquillera ofreció conciertos los pasados 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito, una ciudad que esperaba entre 40 y 50 millones de beneficio económico, recordó en un comunicado.

Sin embargo, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó de que la cifra final fue superior y “un movimiento económico absolutamente positivo para la capital y el país”.

Lo que dejó la gira de Shakira por Ecuador

La afluencia masiva de asistentes, el movimiento turístico y el consumo en sectores como transporte, gastronomía, alojamiento colocaron a Quito en uno de los momentos de mayor dinamismo económico de los últimos años.

Vínculos relacionados

Hijos de Shakira debutan en el cine con Disney y dan primeras declaraciones
Exnovio de Shakira, que fue a su concierto de Bogotá, habla de su romance con ella
Shakira en el Vive Claro: así fue su último show en Colombia. “No ha sido fácil”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

El alcalde saludó la visión del sector privado, de los organizadores del concierto y destacó el despliegue municipal que permitió que los eventos se desarrollen sin incidentes.

La cantante colombiana Shakira marcó, además, un récord en el área de los espectáculos en Ecuador al haber reunido a más de 105.000 aficionados en los tres conciertos, según los organizadores.

Los conciertos de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’, duraron unas dos horas cada uno, y el evento se convirtió en el “más grande en la historia del país”, señalaron.

La reciente gira de la reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, Shakira, ya supera los dos millones de asistentes en diversos países.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Por Agencia EFE

Temas:

Vea

Shakira en Ecuador

Las mujeres ya no lloran

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.