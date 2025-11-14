Hijos de Shakira debutan en el cine con Disney y dan primeras declaraciones

Mientras buena parte de la industria musical latina estaba en Las Vegas, en medio de la ceremonia de los Latin Grammy, Shakira hacía un nuevo alto en la segunda parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, para cumplir una cita en Los Ángeles, California.

La barranquillera acudió a la alfombra roja de la premiere de la cinta ‘Zootopia 2’ donde ya se había anticipado participaría, al igual que lo hizo en Zootopia 1. Sin embargo, esta vez sorprendió con varios aspectos.

¿Qué dijeron Sasha y Milan, los hijos de Shakira y Piqué, de su debut en Disney?

De un lado, llegó ataviada de un vestido largo color lavanda junto a sus hijos Milan, de 12 años, y Sasha, de 10, quienes también lucieron ese color en trajes elegantes y completos. De otro, la intérprete de ‘Antología’ reveló que no era solo ella quien hacía parte de la producción de Disney, sino que también sus retoños habían participado en la cinta. Los dos dieron declaraciones a los medios sobre la experiencia de trabajar con su famosa mamá.Shakira, que da la voz a Gazelle, contó que los niños hacen la voces de dos pequeños conejitos, personajes de relevancia en la cinta que se estrenará el 26 de noviembre a nivel mundial.

“Estoy realmente feliz de estar en tan buena compañía esta noche”, dijo al llegar al lugar recordando su antigua colaboración con Disney.“Cuando hice Zootopia 1 ellos eran solo unos bebés y, y para Zootopia 2 ellos como que han visto y han presenciado todo el proceso conmigo”.

Fue entonces cuando reveló que también estuvieron dejando su voz en la cinta. “Ellos realmente fueron parte de esto, y por eso estoy feliz de traerlos aquí. También tuvieron una pequeña participación en la película... como conejos. Sí”, dijo Shakira a ABC.

Por su parte Milan indicó: “Es algo que pasa una vez en la vida (…) Se sintió increíble, porque es una experiencia única en la vida y fue increíble. Simplemente, sentí, sentí, se sintió súper bien”.

Sasha también compartió su experiencia debut en el séptimo arte: “Sí, participé con mi mamá y mi hermano y fue una experiencia tan, tan buena. Me encantaría hacer más”.

La cantante que interpreta el tema ‘Zoo’ en la cinta, que muestra una ciudad habitada por distintos animales, contó que a su hijo menor le encanta el cine y pese a su corta edad se siente bastante inclinado por él.

