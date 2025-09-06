¿Piqué le pidió matrimonio a Clara Chía? Así sería el lujoso anillo de compromiso

Gerard Piqué vuelve a estar en el foco mediático, pero esta vez no se trata de un comentario polémico ni de su papel en la Kings League, sino, una vez más, de su vida amorosa. Al parecer, el ex de Shakira dio un paso importante en su relación con Clara Chía, la joven catalana con la que sale desde 2022, tras su separación pública de la cantante barranquillera.

Así le habría propuesto matrimonio Piqué a Clara Chía

La periodista Adri Toval fue quien dio a conocer la noticia: “Lo que ocurre en este momento en Barcelona es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de Clara y a la familia de Gerard Piqué. Al parecer esta experiencia difícil, la pérdida del bebé, hizo que Gerard Piqué reconsiderara sus prioridades y decidiera formalizar su relación”, dijo.

Señaló, además que: “Actualmente la pareja estaría muy bien habiendo superado la crisis sentimental que atravesaban. Además, ambos están asistiendo a la misma clínica para terapia de pareja, lo que les estaría ayudando a avanzar y fortalecer su vínculo”.

Por su parte, el programa Fiesta, de la cadena Telecinco, reforzó esos comentarios asegurando que tenían unas fotografías que confirmarían el supuesto compromiso. “Hemos conseguido unas imágenes de ellos saliendo de un restaurante de Beverly Hills y ojo, porque el fotógrafo que nos acaba de ceder estas imágenes nos dice que ella lleva un pedrusco”, dijo el presentador Marc Calderón hace algunas semanas.

Gerard Piqué, Clara Chía Fotografía por: Instagram @clarachiamartir

De igual manera, en el programa de entretenimiento agregaron: “Ella lleva en la mano un pedrusco de un diamante… Esas son fotografías en Beverly Hills con unos amigos saliendo del restaurante… se quieren ocultar y hay unas fotografías que nos manda el paparazzi, que nos asegura que ella lleva un anillo de pedida... Esto es de hace dos días”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por ahora, la pareja no se ha referido al respecto. De hecho, desde que están juntos, no han dado detalles de su relación. Clara no tiene redes sociales y Gerard solo ha publicado dos fotos junto a ella, evitando así que la opinión pública sepa sobre sus vidas privadas. Sin embargo, varias veces han sido captados en la calle en Barcelona o en algún evento público.