Polilla revela la verdad de su relación actual con la familia de “la Gorda” Fabiola

Este 19 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda’ Fabiola. La actriz y humorista estuvo unos días hospitalizada por complicaciones de salud relacionadas con la diabetes. Sin embargo, la causa de su deceso se dio por una bacteria que adquirió en su estómago.

En varias oportunidades, la humorista de Sábados Felices se refirió a lo doloroso que era para ella que su familia, especialmente su hermana Rosario, no tuviera una relación cordial con Polilla. “Cosas dolorosas para mí, porque un 31 de diciembre o un 24 de diciembre no puedo hacer una cena donde los siente a todos en la misma mesa, esa es la parte que a mí me lastima. Ahí es donde digo: ‘Oye, ¿me vas a dejar morir sin ver esto?’ Todo es muy duro, es un sueño sin cumplir, le digo a Dios cuándo me lo va a dejar ver”, dijo en una oportunidad en entrevista con Tropicana.

la gorda y polilla Fotografía por: ARCHIVO CROMOS

“No hay ningún vínculo”: reveló Polilla

Aunque después de la muerte de la humorista, se evidenció que Polilla compartió algunos momentos con Alejandra y Juan Sebastián, los hijos mayores de Posada, demostrando que, aparentemente, habían limado asperezas, todo parece indicar que fue únicamente en ese momento, pues en la actualidad no mantienen ningún tipo de relación. Así lo aseguró Polanía en diálogo con Vea.

“Cada uno lleva su duelo diferente en su familia. El deceso de mi esposita, lógicamente le permite a uno pensar y sanar muchas cosas. De pronto sí hubo heridas, pero yo con la familia de mi esposa nunca tuve una relación filial, hoy día tampoco y a futuro es difícil porque yo pienso que las cosas siempre tienen que hacerse en vida y las personas que debimos haber honrado con una relación filial, de familia, pues ya no está“, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque no tienen ningún vínculo, el humorista tampoco tiene algún resentimiento hacia ellos. “La Gordita lo dijo en muchas entrevistas y es que las cosas tienen que hacerse en vida. Hoy día, yo no tengo ningún vínculo con su familia, ni tampoco tengo rencores, ni odio, ni nada de esas cosas, simplemente cada uno está viviendo su proceso diferente. Yo vivo el mío, con mi hijo, con mi familia, con mis amigos, con todas las personas que siempre me han querido. Yo les deseo lo mejor y que ojalá estén pasando unos días bien. De ahí a tener una relación y a crear un vínculo familiar, no existe una posibilidad ni lo quiero buscar ni nada. Simplemente cada uno está viviendo su vida como más le parece”.