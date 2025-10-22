¿Por qué Carolina Soto y Carolina Cruz no están en ‘Día a Día’?

Día a Día es uno de los programas más queridos por los televidentes. El matutino es presentado por Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Catalina Gómez, Carolina Cruz y Carolina Soto. Además de tener una buena relación frente a las cámaras, los presentadores han fortalecido su amistad fuera del programa. Constantemente comparten momentos especiales y los publican a través de sus redes sociales.

¿Qué pasó con Carolina Cruz y Carolina Soto?

Cada vez que alguno de ellos se ausenta del programa, los televidentes e internautas no dudan en preguntarse el motivo. Esta semana, Carolina Soto y Carolina Cruz no han estado en el set. Recientemente Iván Lalinde realizó una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram y allí uno de sus seguidores le preguntó por sus compañeras. “¿Por qué las Carolinas no han vuelto a estar en el programa?”, le dijeron.

Presentadores de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram Día a Día

El paisa aseguró que ambas se encuentran trabajando en un proyecto diferente, pero que pronto regresarán a acompañarlos en la emisión en vivo del matutino. “Están haciendo un proyecto juntas, un proyecto nuevo del canal y están empeliculadas con el tema. Son unos días, pero ya casi vuelven, ya esta semana creo que vuelven", aseguró.

Por ahora, ninguna de las dos ha revelado de qué se trata; sin embargo, sus seguidores han estado al tanto de sus publicaciones en redes sociales para ver si dejan alguna pista de lo que están haciendo actualmente. Ayer, Cruz publicó una historia donde escribió: “Un día más, llenita de gratitud por lo que me llega y por lo que he aprendido a entender y valorar”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Juan Diego Vanegas presentó a su hijo

Hace unas semanas, el chef del programa se convirtió en padre por primera vez. Aunque ha sido muy reservado con su vida privada, hace unos días compartió unas fotografías del bebé. En las imágenes aparece cargándolo, dándole tetero y contemplándolo. Sus amigos y seguidores le dejaron mensajes felicitándolo:

“Demasiado hermosos”, “qué belleza, felicitaciones”, “el verdadero amor”, “te ves súper lindo siendo papá”, “qué hermoso momento y los qué siguen, bendiciones”, “qué hermoso es y más es un ángel de Dios. Felicidades y bendiciones”, “qué ternurita”, “Muchas felicidades para usted y bendiciones para él pequeño”, “qué belleza”, “a disfrutar de ese hermoso hijo”.