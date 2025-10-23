Premios Billboard 2025: dónde verlos en vivo, a qué hora e invitados

Este jueves 23 de octubre se llevarán a cabo Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en el James L. Knight Center de Miami, Florida, donde las principales estrellas de la música latina serán homenajeadas por su trabajo en la industria musical.

¿A qué hora son los Premios Billboard 2025 y cómo se pueden ver en vivo?

Para quienes no asistan de manera presencial, la gala será transmitida en vivo para toda Latinoamérica y Estados Unidos a través de Telemundo, Telemundo Internacional, Peacock y la app de Telemundo. La ceremonia comenzará sobre la 7:00 p.m. hora Colombia.

Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza serán los hosts de la noche. La ceremonia contará con un homenaje a Bad Bunny con el premio Artista Latino del Siglo 21. Por su parte, Laura Pausini será reconocida con el Premio Billboard Ícono por sus tres décadas de trayectoria; Elvis Crespo será honrado con el Premio Salón de la Fama, y Peso Pluma con el Premio Vanguardia.

¿Quiénes son los invitados a los Premios Billboard 2025?

Entre los artistas que amenizarán la noche están: Laura Pausini, Elvis Crespo, Carlos Vives, Ozuna, La Arrolladora Banda El Limón, Olga Tañón, Beéle, Juan Duque, el venezolano Danny Ocean, los mexicanos Musza, Netón Vega, NXNNI, Óscar Maydon, Daddy Yankee, Abraham Mateo, Angel Lopez, Arthur Hanlon, Emilia, Grupo Frontera, Kapo, Los Pleneros de la Cresta, Peso Pluma, Wisin y Xavi.

Nominados a los Premios Billboard 2025

Artista del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Artista del Año, Debut

Aleman

Clave Especial

FloyyMenor

Kapo

Netón Vega

Gira del Año

Aventura

Chayanne

Luis Miguel

Rauw Alejandro

Shakira

Artista Crossover del Año

Ayra Starr

benny blanco

Bruno Mars

ROSÉ

Rvssian

Ty Dolla $ign

Global 200 Artista Latino del Año

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G

Netón Vega

Tito Double P

CATEGORÍA DE CANCIONES

Global 200 Canción Latina del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Karol G

Selena Gomez

Shakira

Yailin La Más Viral

Young Miko

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

The Marias

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Canción del Año, Streaming

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

CATEGORÍA DE ÁLBUMES

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Cazzu

Kali Uchis

Karol G

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA LATIN POP

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Danny Ocean

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná

Morat

Sin Bandera

Canción “Latin Pop” del Año

Danny Ocean & Kapo, “Imagínate”

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

Shakira, “Soltera”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

AP Global

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Pop” del Año

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo, Buenas Noches

“Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

Insterscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍA TROPICAL

Artista Tropical del Año, Solista

Elvis Crespo

Jerry Rivera

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Álbum Tropical del Año

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha , En Amargue

Prince Royce, Eterno

Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

“Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍA REGIONAL MEXICANO

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Ivan Cornejo

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Canción Regional Mexicana del Año

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Álbum Regional Mexicano del Año

Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Tito Double P, Incómodo

“Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

CATEGORÍAS LATIN RHYTHM

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Bad Bunny

Feid

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor, El Comienzo

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

“Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

CATEGORÍAS ESCRITOR / PRODUCTOR / EDITORA

Compositor del Año

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

Netón Vega

Roberto “La Paciencia”

Editorial del Año

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,BMI

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp,BMI

Corporación Editorial del Año

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Productor del Año