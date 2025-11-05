Presentadora de Día a Día habló de incómoda situación que pasó: “Días muy angustiantes”

Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, son los presentadores que están en el set de Día a Día; sin embargo, también se encuentran las demás presentadoras que se desempeñan como corresponsales de varias ciudades del país como Cali, Medellín y Barranquilla.

Sandra Posada lleva varios años informando sobre las noticias más relevantes de la cultura y el entretenimiento en la ‘Ciudad de la Eterna Primavera’. Además de su profesionalismo, la paisa se ha destacado por su naturalidad, carisma y cercanía con los televidentes.

¿Qué pasó con Sandra Posada de ‘Día a Día?

En el reciente programa de Se dice de mí, la presentadora contó su historia de vida personal y profesional. Allí, reveló que fue víctima de acoso por parte de uno de sus seguidores, por lo que, en un momento, llegó a sentir miedo.

“Una vez apareció este personaje y me dijo, quiero rezar contigo una oración, ¿lo podemos hacer? Me tomó de la mano y empezamos a rezar, pensé que era una situación aislada. Al otro día empezó a aparecer, volvía y aparecía, así fue todos los días, llegaba en el lugar en el que estaba”, contó.

Aunque al principio parecía ser una situación inocente, con el paso de los días Posada comenzó a evidenciar que ya no era “normal” la actitud de su seguidor: “La situación se volvió incómoda. Un día apareció con una bolsa llena de pétalos de flores y los tiró donde estaba y me dijo: ‘por aquí pasa la reina’. Otro día aparecía con coronas, con elementos, era impresionante, así fue casi un mes”, dijo.

Finalmente, Posada tuvo que encender las alarmas, pues temía por su vida: “Obviamente con el equipo de ‘Día a día’ en Medellín me ayudaron muchísimo y ellos alcanzaron a encarar a esta persona y ya a lo último tratamos de no mencionar donde estaba, obviamente mandaba mensajes en Instagram. Pero traté de ignorar el tema, pero sí fueron días muy angustiantes hasta llegar al llanto. No quería salir del carro del susto de encontrarlo”, contó en su entrevista para el mencionado programa de Caracol Televisión.