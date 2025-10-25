Presentadora de televisión despidió a su hijo: “Hoy descansa en los brazos de Dios”

“Después de vivir las semanas más difíciles de toda mi vida nuestro amado Johan Isaac llegó a este mundo por un breve momento, pero dejó una huella eterna en nuestros corazones”, con estas palabras, la reconocida presentadora guatemalteca Stefany González confirmó el fallecimiento del bebé que esperaba con gran ilusión.

¿Qué pasó con el hijo de la presentadora Stefany González?

Por ahora, se desconocen los motivos que causaron la muerte del bebé. La presentadora aseguró que el pequeño los acompañó durante 15 minutos después de su nacimiento, pero lamentablemente falleció. “Aunque sus manitas no pudieron abrazarnos por mucho tiempo, su alma pura nos llenó de amor, paz en esos pequeños minutos que pasamos juntos y nos enseñó el verdadero significado de la vida. Hoy descansa en los brazos de Dios, rodeado de luz y paz. Desde el cielo, sé que nos acompaña y siempre será parte de nuestra familia. Vuela alto, mi pequeño ángel. Te amaremos por siempre”, se lee en un post que está acompañado de un reel de fotografías desde el hospital.

Hace unos minutos hizo una nueva publicación donde le dedicó otras sentidas palabras a su hijo: “Johan Isaac gracias por convertirme en mamá por primera vez y por enseñarnos tanto en tan poco tiempo, los 15 minutos que pude estar con él fueron los mejores minutos de toda mi vida y donde sentí el amor más puro que alguien puede experimentar, te amamos con todo nuestro corazón y siempre serás nuestro primer hijo. En las semanas que pasó todo tenía mis fotos de embarazo y otros babys que tuvimos que cancelar, pero tengo estas fotos del baby que nos hizo mi mamá que guardaré con mucho amor”.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de fortaleza en este difícil momento de su vida: “La mamá más linda, que dicha tuvieron de tenerse el uno al otro”, “que Diosito te de la fuerza que necesitas para salir adelante, un fuerte abrazo”, “no hay palabras para lo que están viviendo, le pido a Dios que consuele sus corazones y te de mucha fortaleza para llevar esto”, “te abrazo fuerte, no busques respuestas… solo permítete sentir, llorar, y respirar de la mano de Dios”, “te abrazo con el alma, Dios sea tu fortaleza y llene de mucha paz, amor”, “te abrazo fuerte y siento muchísimo lo que están pasando”.