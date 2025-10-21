Murió exparticipante de ‘La Voz Colombia’ tras luchar contra un cáncer en etapa IV

En la versión del 2012 de La Voz Colombia, participó Joan Sebastián Alarcón Rozo, un joven artista quien en su audición a ciegas interpretó Me va a extrañar de Ricardo Montaner. Los jurados Andrés Cepeda, Ricardo Montaner y Carlos Vives voltearon sus sillas pues querían su voz, pero él escogió al autor de la canción que preparó para ese día.

¿Qué le pasó a Joan Sebastián Alarcón, exparticipante de ‘La Voz Colombia’?

En el 2024, el cantante reveló que había sido diagnosticado con cáncer en el riñón, luego de haber sufrido una trombosis. A través de sus redes sociales documentó todo su proceso. “Maestro Cáncer. No voy a negar que te tuve miedo y que por ti muchas noches no dormí, que me tuviste al borde del abismo y que casi me ganas… Hoy sigo aprendiendo. Aprendiendo que soy más fuerte de lo que creía que era, que puedo contigo y con más, aprendí a ver la vida de otra forma y a disfrutarme cada segundo de mi vida, a agradecer por respirar y por estar aquí, ahora, en este momento. Gracias por sacudirme y darme tantas lecciones… Pero ya te quiero FUERA de mí“, escribió en una oportunidad en sus redes sociales.

Hace siete días, Joan Sebastián había hecho una denuncia en sus redes sociales por presunta negligencia médica en una reconocida clínica de Barranquilla: “30 horas esperando por ser atendido teniendo un diagnóstico tan grave y crónico como cáncer de células renales estadio IV y una reciente metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal… La única forma viable que vemos para una atención digna y que no se sigan BURLANDO de los pacientes oncológicos y/o crónicos en este país. Cuánto más tengo que esperar para ser atendido. Nos están realizando el camino de la muerte en la institución. Hago responsables a los médicos y personal administrativo de la clínica de mi estado de salud, de mi muerte si así sucede en estos días", escribió.

Tras lo señalamientos del exparticipante del reality musical, la clínica donde fue atendido emitió un comunicado: “Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente".

A través de redes sociales se confirmó el deceso del artista. Su sepelio se llevó a cabo este fin de semana en los Jardines de la Eternidad del Norte, en Barranquilla. Joan fue despedido en medio de homenajes de parte de sus amigos.