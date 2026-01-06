Presentadora de televisión sufrió parálisis facial. No puede mover la mitad de su rostro

En enero del 2025, la vida de Bristol Palin, una reconocida presentadora estadounidense, dio un giro cuando sufrió una parálisis facial. La hija de la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, comenzó a notar algo extraño en una parte de su rostro. En cuestión de horas, la mitad izquierda quedó totalmente inmóvil, sin poder moverla ni cerrar bien el ojo afectado. “Mi boca tiraba de esta manera y era un poco raro. Así que fui y me miré en el espejo. Pensé: ‘Vaya, eso se ve un poco raro’. Realmente no podía parpadear, no tenía absolutamente ningún movimiento en un lado de mi cara. Qué loco. Fui al médico. Me hicieron algunas pruebas, me hicieron una exploración (y) me recetaron esteroides y otros medicamentos. Los resultados no arrojaron nada. Creen que es sólo un caso de parálisis de Bell, tal vez provocado por el estrés o la falta de sueño”, dijo en ese momento.

Al recurrir al médico, salió con el diagnóstico de Parálisis de Bell, una forma común de parálisis facial que afecta una parte del rostro, pero que se resuelve con el tiempo. Sin embargo, pese a que supuestamente esa parálisis mejora en semanas o en seis meses, en el caso de Bristol ha sido permanente durante un año. Su recuperación ha sido más lenta de lo que imaginaba.

Así se ve hoy la presentadora Bristol Palin

A través de sus redes sociales, la presentadora ha publicado su proceso de recuperación. Recientemente publicó un video mostrando cómo está su rostro y cómo se siente actualmente. “Si alguien se lo pregunta, hoy es el día 323 de parálisis facial. Esto es lo que parece. No se ve bien. No hay mucho movimiento”.

Palin aseguró que se pondrá bótox en el ojo para mejorar su apariencia, pues todavía lo tiene un poco “apagado”. “Se vuelve tan pequeño cuando sonrío o cuando soy expresiva. Podría ser peor, podría ser mejor. Al menos tengo lindas gafas de sol”, dijo.

A través de su cuenta de Instagram, Bristol Palin mostró cómo quedó su cara luego de sufrir esa afectación del nervio facial. Fotografía por: Instagram

¿Quién es la presentadora Bristol Palin?

Bristol Palin es una figura mediática estadounidense que se hizo conocida principalmente por ser la hija de Sarah Palin, quien fue gobernadora de Alaska y candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos en 2008. A lo largo de los años, ha participado en programas de televisión como Dancing With the Stars y Teen Mom OG, ha trabajado como oradora y autora, y es madre de tres hijos.