Famosa presentadora perdonó infidelidad de su ex. Ahora comparte con su nueva novia

Durante casi tres décadas, Lili Estefan y Lorenzo Luaces fueron vistos como una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento latino. Su matrimonio se desarrolló en medio del éxito profesional de Lili y una vida familiar que, a los ojos del público, parecía duradera. Sin embargo, esa historia de amor llegó a su fin cuando Lili descubrió que él le estaba siendo infiel. La separación, que se hizo pública en 2017, fue uno de los momentos más difíciles para la presentadora de El Gordo y la Flaca, quien aseguró en su momento el profundo impacto emocional que le causó la traición, así como el proceso de duelo que tuvo que enfrentar tras poner fin a más de dos décadas de matrimonio.

“A Lorenzo lo encuentra un paparazzi con otra mujer. El paparazzi no solo había ofrecido las fotos a mi casa, Univision, también a otros medios y me dijeron que él tenía más información, es decir, no fue una [cuestión] de una sola vez… [y] la última en enterarme era yo”, dijo la presentadora en una oportunidad, según recopiló People en Español.

¿Qué pasó con Lili Estefan y su exesposo?

Al principio no fue fácil. Los primeros años hubo un conflicto entre ambos, que con el tiempo logró manejarse. Los exesposos construyeron una relación cordial que ahora incluye a la actual pareja de él. La historia fue compartida por su hija, Lina Luaces, quien explicó que esta relación armoniosa ha sido posible gracias a la madurez de sus padres y al amor que ambos sienten por sus hijos. Según Lina, compartir momentos con la nueva pareja de su padre dejó de ser incómodo y se convirtió en un símbolo de evolución emocional y estabilidad familiar.

Recientemente, ambos volvieron a unirse en el Miss Universo en Tailandia, certamen en el que participaba Lina, su hija. Allí compartieron los cuatro con varios planes. “Yo los llamé un día y mi mamá dice: ‘Estoy aquí almorzando con tu papá y su novia’. Y casi se me salen las lágrimas como de felicidad”, contó Lina en el pódcast de Clarissa Molina.

Así como compartió con sus dos padres, también lo hizo con la novia de Lorenzo: “Un día yo desayuné con mi mamá, con mi papá, su novia y yo. Nosotros cuatro. Y es algo que yo nunca pensé que iba a pasar en mi vida”.

Lili Estefan ha hablado abiertamente en varias ocasiones sobre lo difícil que fue enfrentar la traición y el final de su matrimonio, reconociendo que el proceso no fue rápido. La terapia, el tiempo y el apoyo de sus seres queridos fueron fundamentales para cerrar ese capítulo y avanzar sin rencores. La actitud de la presentadora ha sido muy aplaudida en redes sociales, donde muchos la ven como un ejemplo de madurez emocional y de cómo es posible reconstruir vínculos sanos después de una ruptura dolorosa.