Productor de Hollywood condenado a 146 años por asesinato de dos mujeres

Hasta el 2021 David Brian Pearce era un joven talento del cine hollywoodense, el hombre, hoy de 43 años y residente en Beverly Hills, estaba acostumbrado a la elegante vida de la meca del séptimo arte y sus actividades.

Fue así como en noviembre del acudió a una fiesta en un almacén en Los Ángeles donde conocido a la modelo Christy Giles y su amiga, la arquitecta Hilda Marcela Cabrales-Arzola. Posteriormente las llevó a su apartamento donde, según las pesquisas de las autoridades, les proporcionó GHB y fentanilo, “causando que Giles y Cabrales-Arzola sufrieran una sobredosis fatal”, según el comunicado de prensa que se extendió a los medios este miércoles 29 de octubre al terminar el juicio contra Brian Pearce.

Al otro día, el productor abandonó a las mujeres en dos hospitales distintos. Giles, de 24 años, ya había muerto, mientras que Cabrales-Arzola, de 26 años, fue reanimada, pero murió 11 días después, dijeron los fiscales que levaron el caso.

David Brian Pearce también fue condenado por agresiones sexuales

Por los hechos David Brian Pearce que constituye cargos de asesinato en primer grado, recibió una condena de 146 años y cadena perpetua. Adicionalmente, también recibió condena por múltiples agresiones sexuales a otras mujeres. tres cargos de violación con uso de la fuerza, otros dos por penetración sexual a la fuerza, uno más por sodomía mediante uso de la fuerza y un cargo adicional por violación de una mujer inconsciente, hacen parte del prontuario del productor según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. según informó la Fiscalía del Condado de Los Ángeles.

“Esta sentencia brinda una justicia largamente esperada a la Sra. Cabrales-Arzola, la Sra. Giles y a las valientes víctimas de agresión sexual que se presentaron y testificaron”, dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en el comunicado posterior a la condena.

“No solo las víctimas fueron agredidas sexualmente, sino que la vida de la Sra. Cabrales-Arzola y la Sra. Giles les fue arrebatada de una de las formas más devastadoras: una agresión sexual inducida por fentanilo a manos de Pearce. Quisiera agradecer a los fiscales adjuntos Catherine Mariano y Seth Carmack y a todos los que ayudaron en esta acusación dentro de la División de Delitos Sexuales y el Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya incansable dedicación hizo posible este resultado”, puntualizó el fiscal que además hizo un advertencia a quienes estén relacionados con muertes con fentanilo porque no quedaran impunes-

“Cada proceso y sentencia como esta nos acerca un paso más a disuadir a los delincuentes de cometer estos crímenes y a proteger a otras personas de un destino similar”.

Por su parte, la abogada de Pearce, Ronda Dixon, envió una comunicación a Entertainment Weekly insistiendo en la inocencia de su cliente y dijo que “nunca se probó” que él proporcionara a las dos mujeres las drogas que las mataron.

“Mi corazón está con sus familias, pues es difícil perder a un ser querido por una sobredosis de fentanilo. Sin embargo, el mensaje que la fiscalía envió hoy es alarmante para los buenos samaritanos que intentan ayudar a alguien víctima de una sobredosis. Sin duda, la gente se lo pensará dos veces antes de llevar al hospital a alguien que crean que sufre una sobredosis”, expresó la abogada.

De otro lado, el aspirante a actor Brandt Walter Osborn próximamente recibirá sentencia en este mismo caso por encubrimiento.

