⁠'Las Muertas’: Dónde, cuándo se grabó y más detalles de la serie de Netflix

Las Muertas es la miniserie que rápidamente asciende en el ranking de lo más visto de la plataforma streaming. La apuesta, que corresponde a una versión audiovisual del libro del mismo nombre del escritor Jorge Ubargüengoitia, es además inspirada en hechos reales.

Aunque tanto en el texto como en la serie, se especifica que corresponde a un relato ficticio, es de conocimiento que parte de una cruda realidad, que se vivió en México en los años 60 cuando las hermanas conocidas como los Poquianchis, cuyo apellido real era González Valenzuela, fueron detenidas y condenadas por delitos de trata de blancas, asesinatos y entierros ilegales.

En la ficción, las hermanas se llaman Arcángel y Serafina Baladro y son propietarias de tres burdeles que fueron muy prósperos, pero luego de empezar a sufrir reveses por cuenta de su cierre, se convirtieron en escenario de actos atroces.

El arte, la escenografía y las locaciones de la producción han dejado sorprendidos a los usuarios que ven cómo a lo largo de los seis episodios, se recreó magistralmente la década de los 60 en México, lo cual ha llevado a preguntarse a algunos cibernautas donde se rodó esta apuesta.

‘Las muertas’ se grabó en San Luis Potosí, Ciudad de México y Guanajuato

Hasta donde ha trascendido, la serie que se rodó entre febrero y julio del 2024 se realizó en escenarios naturales en México, aunque también hubo trabajo en estudio. Dirigida por Luis Estrada y escrita por Estrada, Jaime Sampietro y Rodrigo Santos, Las Muertas incluye un elenco encabezado por Edwarda Gurrola, Juan Carlos Remolina, Paulina Gaitán, Arcelia Ramírez, Patricia Loranca, Alfonso Herrera, Joaquín Cosio, Mauricio Isaac, Kristyan Ferrer, Yessica Borroto Perryman, Sofía Espinosa, Enrique Arreola, Fernanda Rivera, Natalia Quiroz, Renée Sabina, Raúl Méndez y Ximena Romo.

El rodaje se desarrolló principalmente en San Luis Potosí, donde se filmó desde el 1 de abril hasta el 7 de mayo del año pasado. Allí se aprovecharon el Centro Histórico que posee monumentos virreinales y estructuras históricas, así como la Avenida Universidad. También hubo escenas en poblaciones cercanas como Mexquitic de Carmona, Armadillo de los Infante y Villa de Reyes y Cerro de San Pedro.

Las grabaciones prosiguieron en Ciudad de México, en los famosos estudios Churubusco, ubicados en Atletas número 2, Country Club Churubusco, en la colonia Churubusco. El equipo también realizó escenas en Guanajuato y Veracruz.

