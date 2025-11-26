Programación Aguinaldo Boyacense 2025: Confirman más de 15 artistas. ¿Cuándo es?

Este año se celebra la edición número 70 del tradicional festival Aguinaldo Boyacense, uno de los eventos culturas más importantes del departamento de Boyacá que se lleva a cabo en la ciudad de Tunja. Allí se reúnen artistas, gestores culturales, empresarios, medios de comunicación, propios y visitantes para disfrutar de seis días de desfiles de carrozas, comparsas, disfraces, música, eventos culturales, artísticos, deportivos y concursos infantiles, entre otros.

A lo largo del tiempo, este evento ha ido evolucionando, incorporando una variedad de expresiones culturales: desde música folclórica, popular y vallenato, hasta deportes, danza, artes plásticas, teatro y cine. Esta diversidad ha permitido que el Aguinaldo se proyecte como una celebración integral, que abarca a diferentes generaciones y está abierta a todo tipo de manifestaciones creativas.

Conciertos y actividades del Aguinaldo Boyacense 2025

La edición de este año rinde homenaje al territorio y a la identidad de la Ciudad del Frío. La imagen oficial tiene como protagonista al oso de anteojos sosteniendo una bola de nieve con la Plaza de Bolívar en su interior.

De acuerdo con la programación, el Aguinaldo Boyacense 2025 contará con la Caminata al Letrero de Tunja, el desfile de carrozas y comparsas “Navidades del Mundo”, el Aguinaldo al Parque, la Feria Pecuaria, Bríos de Alegría, el Aguinaldo al Barrio y en las veredas, el tradicional Aguinaldito, desfiles de motos Harley Davidson y de carros clásicos, las novenas navideñas, la Media Maratón de Mujeres y la Feria del Regalo en la Plazoleta de Las Nieves.

“Contamos con talento de talla nacional e internacional que llegará a Tunja para engalanar nuestras noches del 16 al 22 de diciembre. Una programación que abarca desde sonidos ochenteros que permanecen en la memoria colectiva, hasta propuestas musicales contemporáneas que conectan con las nuevas generaciones”, se lee en la cuenta de Instagram de la Alcaldía de Tunja.

A continuación, los artistas que se presentarán en la Plaza de Bolívar:

Internacionales:

Nicky Jam (invitado principal)

Calibre 50

Ace of Base

Dr. Alban

Elefante

Nacionales: