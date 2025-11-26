Logo Revista Vea


Sebastián Yatra en Bogotá y Medellín: cuándo, dónde, boletas y más

El cantautor paisa llega con su gira latinoamericana ‘Entre tanta gente tour’. Detalles.

Por Redacción Vea
26 de noviembre de 2025
El cantautor paisa llega con su gira latinoamericana ‘Entre tanta gente tour’. Detalles.  EFE / Javier Cebollada ARCHIVO
Fotografía por: Javier Cebollada

El intérprete de temas como Tacones rojos, Devuélveme el corazón, Cómo mirarte, Vagabundo, entre otras, se prepara para volver a encontrarse con su público colombiano. El artista de 31 años anunció que su gira Entre tanta gente tour llega a Bogotá y Medellín.

Fecha y lugar de los conciertos de Sebastián Yatra en Bogotá y Medellín

El cantante se presentará durante el mes de abril de 2026 en las dos ciudades colombianas. En la capital del país reunirá a sus fanáticos en el Movistar Arena el 25 de abril y en Medellín en el Centro de Eventos La Macarena el 26 de ese mismo mes. “Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír... y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, dijo Yatra.

Sus fanáticos no dudaron en expresar su emoción: “qué emoción, más que listo”, “no veo la hora”, “qué maravilla”, “ya quiero verlo”, “contando los días para que llegue abril”, “lo estábamos esperando”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes sociales.

Boletas para el concierto de Sebastián Yatra

Las entradas para Bogotá estarán disponibles en preventa para clientes Movistar el 1 de diciembre a las 10:00 a. m. en TuBoleta y la venta general para Medellín será desde el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 a. m. en Taquillalive.

Yatra regresa a Latinoamérica luego de haber visitado Europa donde recorrió 16 ciudades de España. Cerró su gira en ese país en el Movistar Arena de Madrid, que se convirtió en todo un éxito y donde expandió su más reciente álbum Milagro. Además, el anuncio de sus conciertos en su país natal llega acompañado de su nuevo sencillo “LA FKN VIBRA,” en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi.

