Murió Bobby J. Brown, protagonista de ‘The Wire’. El actor quedó atrapado en un incendio

El actor Bobby J. Brown, quien protagonizaba la serie de HBO ‘The Wire’ falleció este miércoles en la noche en Maryland, según informaron las noticias de Fox News.

La información que ha trascendido alrededor de los hechos indica que el actor entró en el granero de su casa en la noche para encender su automóvil, pero por motivos aún desconocidos estalló un incendio que rápidamente se extendió.

Bobby J. Brown alcanzó a pedir ayuda

Bobby J. Brown alcanzó a llamar a un familiar para pedir el extintor, pero cuando este llegó, las llamas ya habían alcanzado buena parte del lugar incluido al actor. La esposa del artista trató de auxiliarlo y también resultó herida con quemaduras.

El actor de 62 años murió atrapado en las llamas. Según trascendió, la Oficina del Médico Forense de Maryland indicó que la causa de muerte fueron “lesiones térmicas difusas e inhalación de humo”.

TMZ informó que se reportó el fallecimiento como un lamentable accidente. “Estoy consternado y entristecido. Era un gran actor y una gran persona. Estaba totalmente dedicado a la interpretación y fue un placer trabajar con él”, dijo al confirmar la noticia su representante, Albert Bramante.

Cibernautas hablan de la maldición de The Wire

Además de su papel estelar en la serie de HBO, donde personificó al agente Brown, Bobby participó en producciones como Ley y orden: Unidad de Víctimas Especiales o From Within.

Con su muerte, los cibernautas recuerdan que no es el único talento de The Wire que ha muerto. Algunos hablan de una especie de sino o maldición alrededor de la serie.

En el 2024, Lance Reddick murió a los 60 años a causa de una falla cardíaca. El actor padecía de una cardiopatía isquémica y una enfermedad arterial coronaria aterosclerótica.

El año pasado, murió Charley Scalies, a los 84 años. El actor padecía Alzheimer. En el 2025 también falleció James Ransone, tenía 46 años y al parecer, se habría suicidado.

Aquí más noticias que son tendencia

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí