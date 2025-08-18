¿Qué pasó con Fabián Romero, el Señor Ron de ‘El Lavadero’?: “El premio a un sueño”

Fabián Romero es un actor, comediante e imitador colombiano que se hizo famoso en el país gracias a su participación en el programa de entretenimiento El Lavadero, que se transmitía por el Canal RCN. Allí interpretó a varios personajes, pero fue el del Señor Ron el que realmente conquistó a los televidentes.

Además de su trabajo en televisión, en ese entonces, Romero ya demostraba su talento para la imitación, especialmente del icónico Mario Moreno “Cantinflas”, un personaje que más tarde lo llevaría a escenarios internacionales.

Su trayectoria en la televisión nacional lo estableció como un comediante reconocido en el país, pero Fabián tenía un sueño aún más grande: llegar a nuevos públicos y expandir su carrera más allá de Colombia. Este sueño lo llevó a mudarse a Estados Unidos, donde, con esfuerzo, creatividad y mucha disciplina, ha logrado construir una exitosa carrera artística, así lo reveló a Vea.

¿Qué ha pasado con Fabián Romero después de ‘El Lavadero’?

“Gracias al canal RCN y a varios personajes que hice, entre ellos el Señor Ron, logré una distinción y shows aquí en los Estados Unidos en varias ciudades. En el 2016 logré la oportunidad de hacer diferentes personajes. Gracias a Dios hay harto trabajo. La gente tuvo una aceptación muy bonita con el Señor Ron y logré hacer un stand up comedy y posicionar otros personajes. Fui llamado por una compañía para presentar un programa show en Miami que se llamaba se llamaba Dame online y de igual manera logré trabajar en una emisora que era Cachita Universal Radio con programa llamado Lunche con salsa"

¿Cómo ha sido la vida en Estados Unidos?

“Yo en determinado momento era referenciado en Colombia y me di cuenta que aquí podía abrirme a la comunidad de Latinoamérica y así mismo lo hice. También he venido haciendo obras de teatro, presentaciones exitosas. Es difícil trabajar en Estados Unidos y lograr llenar un aforo de 500 o 600 personas, un restaurante, un club social, una sala de teatro, pero lo logramos, porque si en Colombia hay un sacrificio enorme, aquí el sacrificio es multiplicado por 20, porque aquí toca ser maquillador, productor, arreglar el sonido, aprender a editar, cómo se iluminaba, cómo se manejaba un croma, pero uno se las lucha y gracias a Dios logré salir adelante en otros proyectos".

Aunque al principio no fue fácil, logró posicionar su carrera en un país donde tuvo que comenzar de cero. “Desde muy pequeño yo soñaba con vivir en Estados Unidos. Hoy en día que estoy donde estoy, esto significa para mí el sueño que se me está cumpliendo. Yo creo que yo podría estar entre los 50 artistas más famosos colombianos aquí en Estados Unidos, porque donde voy me reconocen. Al principio, cuando llegue aquí, yo no era nadie. Es el premio a un sueño, las cosas siempre las he hecho con mucho amor y mucho sacrificio".

En Colombia ya imitaba a Mario Moreno Cantinflas, entonces empecé en redes sociales a subir contenido de eso y logré una posición muy buena en California, Texas, Arizona, y hoy en día gracias a Dios, estoy próximo a recibir un premio de la mejor imitación de Cantiflas en el mundo. Varios empresarios mexicanos quieren hacer una serie de comedia conmigo de Mario Moreno. Me siento muy orgulloso porque la gente en México, en California, Nevada, en Las Vegas, me contratan para imitar a Cantinflas".

Narración de fútbol, teatro y más

Uno de sus más ambiciosos proyectos es “Sin Palabras”, una propuesta teatral inclusiva que busca dar visibilidad a personas sordas o con dificultades del habla. Inspirado en un sobrino con implante coclear, Fabián quiere montar obras cómicas protagonizadas por personas sordomudas. La idea ya está siendo preparada para presentarse en Miami y ante diferentes entidades gubernamentales de EE. UU.

Como si fuera poco, Fabián también ha incursionado con éxito en la narración deportiva. “Tengo la virtud, gracias a Dios, de narrar fútbol. Una vez narré en el restaurante de Peter Albeiro la Copa América y fue un éxito total. El aforo eran 300 personas y metimos 1200, el orgullo mío fue muy grande, entonces también estoy trabajando en eso”.

Hoy en día, Fabián Romero siente que su esfuerzo ha dado sus frutos. Su agenda ya está llena hasta 2028, y sus redes sociales le han proporcionado un gran impulso. “Tengo muchas presentaciones. Increíble, he recibido más el apoyo de los mexicanos que de los mismos colombianos aquí en Estados Unidos no sé por qué, es una cosa maravillosa. El próximo año voy a ir para hacer una rutina con mi Cantinflas, porque es muy difícil imitar a ese señor tan grande en el humor, me da como cierto temor, como faltar al respeto a los mexicanos que tienen ese señor tan grande, pero lo hago con un orgullo, una facilidad y una capacidad de improvisación que mi Dios me dio. Me va también, que cada vez que termino le doy gracias a Dios.

¿Hay planes de volver a Colombia?

“A Colombia la quiero mucho con todo mi corazón. Si en algún momento existe la oportunidad de volver, yo lo haría, en lo personal y en lo profesional. Mi familia está toda allá, pero por el momento, yo sigo aquí en Estados Unidos porque se vienen muy cosas muy grandes, pero por obvias razones, Estados Unidos es un país de más oportunidades de todo, me ha ido mejor aquí que allá. Es increíble, con menos ruido llegué más aquí, allá era con más ruido, pero aquí me fue mejor, la verdad no le encuentro explicación”.