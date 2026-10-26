¿Qué pasó con la boda de ‘El Flaco’ Solórzano? El actor y su pareja revelaron la verdad

Fernando ‘El Flaco‘ Solórzano y Lorena Altamirano llevan 12 años de relación y en noviembre de 2025 dieron uno de los pasos más importantes de su historia de amor: se comprometieron en Venecia, Italia. La propuesta ocurrió durante un viaje por Europa y tuvo como escenario el Puente de los Suspiros, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana. La pareja compartió entonces imágenes del momento y confirmó que había decidido llegar al altar.

Un mes después, en diciembre de 2025, Solórzano habló con Vea sobre sus planes de matrimonio y explicó que, aunque tenían la intención de casarse lo más pronto posible, algunos proyectos personales podían modificar los tiempos. Entre ellos estaba la participación de su prometida en ‘La casa de los famosos Colombia‘, una experiencia que el actor ya había vivido y sobre la que incluso le dio algunos consejos. En ese momento, contó que la boda estaba contemplada para el segundo semestre de 2026 y aseguró que no había afán por acelerar el proceso.

Con el paso de los meses, sin embargo, el silencio alrededor del matrimonio generó preguntas entre quienes siguen la relación. El compromiso continuaba, pero no había nuevos detalles sobre la fecha o el lugar en el que finalmente celebrarían la boda. Ahora, durante la celebración de los Premios Macondo 2026, ‘El Flaco’ Solórzano y Lorena Altamirano hablaron con Vea, de El Espectador, y contaron qué ha ocurrido desde aquella propuesta en Venecia y qué tan cerca están de convertirse en esposos.

¿Qué se sabe sobre la boda de “El Flaco” Solórzano y Lorena Altamirano?

La primera aclaración de la pareja es que los planes de matrimonio no se cancelaron. Por el contrario, la pareja continúa avanzando hacia el altar, aunque reconoce que el proceso ha sido más lento de lo que inicialmente podían imaginar. La demora, según explicaron, no responde a una crisis en su relación ni a un cambio en su decisión de casarse.

Lorena Altamirano aseguró que ambos han preferido permitir que las cosas sucedan en el momento indicado y que actualmente están pendientes de una noticia que será determinante para definir el lugar de la celebración. La actriz y presentadora también adelantó que no será una boda convencional ni tendrá como escenario Colombia.

“Bueno, hemos avanzado lento pero seguro. La verdad tampoco teníamos afán de que tenía que ser ya. Estamos pendientes de una última noticia para poder definirlo y, si se da, va a ser un lugar súper mágico, súper bello. Lo único que les podemos contar es que es súper lejos de nuestro país, de Colombia, y va a ser un matrimonio especial, diferente a nuestro modo, a nuestro sentir, y esperamos que sí se dé”, contó Lorena Altamirano a Vea.

Así, uno de los detalles que la pareja decidió revelar es que la celebración será fuera de Colombia. Por ahora, sin embargo, prefieren mantener en reserva el destino, pues todavía están esperando que se concrete esa última información que les permitirá tomar la decisión definitiva.

La elección del lugar también tiene un significado especial para la pareja. Su compromiso ocurrió en Venecia, una ciudad que quedó ligada a su historia de amor después de que el famoso actor le pidiera matrimonio a Lorena allí. Casi un año después, el actor dejó entrever que la boda podría tener un escenario tan especial como aquel en el que hizo la propuesta.

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‘El Flaco’ Solórzano explicó que no consideran que hayan estado aplazando el matrimonio, sino que han decidido avanzar de acuerdo con las circunstancias que se les han presentado. Y, aunque todavía no hay fecha ni destino confirmado, dejó una frase que alimentó todavía más el misterio sobre lo que están preparando.

“No hemos estado posponiendo, como otros podrían pensarlo, sino entendiendo que las cosas en la vida llegan cuando tienen que llegar. Entonces hay una posibilidad… wow. Si se da esa posibilidad sería maravilloso. Se dio la posibilidad de pedir la mano en Venecia, porque se dio la posibilidad, entonces la aproveché, y ahorita hay una posibilidad de poner la vara más arriba”, expresó entre risas.

De esta manera, después de meses sin entregar detalles sobre aquel compromiso anunciado en Venecia, Fernando “El Flaco” Solórzano y Lorena Altamirano despejan las dudas: siguen juntos, mantienen su decisión de casarse y preparan una celebración fuera de Colombia que, según sus propias palabras, será especial y diferente a lo habitual.

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