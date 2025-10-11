¿Qué pasó con “la niña más bella del mundo”? Se convirtió en una famosa modelo

Thylanea Léna Rose, se hizo famosa cuando era una niña por unas fotografías que le dieron la vuelta al mundo. La pequeña, quien tenía cuatro años, fue fotografiada con su rostro angelical que terminó siendo tendencia global a tal punto que muchos medios de comunicación internacionales la catalogaron como “la niña más bella del mundo”.

¿A qué se dedica ahora Thylanea Léna Rose?

Casi dos décadas después, esa pequeña niña se ha convertido en una reconocida modelo internacional y una exitosa empresaria. A los 10 años, Thylane volvió a generar controversia cuando posó para una sesión de fotos en Vogue Enfants, mostrando un estilo que muchos consideraron demasiado maduro para su edad. Sin embargo, en lugar de obstaculizar su carrera, ese momento marcó el comienzo de su ascenso en la industria del modelaje. Ahora, a los 24 años, Blondeau ha colaborado con marcas de lujo como Dior, L’Oréal, Dolce & Gabbana y Jean Paul Gaultier. También es la fundadora de su propia línea de productos capilares que resaltan la belleza natural.

En su cuenta de Instagram tiene 6 millones de seguidores, donde publica contenido relacionado con estilo de vida y su faceta de modelo. Uno de sus cambios más evidentes es su color de pelo. Ya no es rubia como cuando era niña, sino que ahora luce un tono más oscuro.

Hace un tiempo se rumoró que, supuestamente, la modelo se había realizado algún procedimiento estético; sin embargo, ella aclaró que no es así. “Nunca me he tocado nada y estoy cansada de este tipo de comentarios. Sé que en esta generación las personas tienden a hacer las cosas muy temprano, pero nunca he tocado nada”.

Asimismo, agregó: “Puedes mirar fotos mías cuando era más joven, nada ha cambiado. A la gente le encanta comparar e inventar, pero solo porque use delineador o maquillaje no significa que me haya hecho algo en la cara”.

Thylanea es hija del exfutbolista Patrick Blondeau y de la diseñadora Veronika Loubry. A los cuatro años dio sus primeros pasos como modelo, posando para afamados fotógrafos y representando reconocidas firmas de moda. En una entrevista para The Telegraph, en el 2018, la modelo aseguró que llevar ese título de “la niña más bella del mundo” no fue nada fácil. “Incluso hoy en día la gente me dice: ‘Eres la chica más hermosa’, y yo respondo: ‘No, todavía no lo soy, solo soy un ser humano, una adolescente’”.