¿Qué pasó con Miss México en Miss Universo y por qué llamaron a seguridad?

Este 25 de noviembre el famoso reinado escoge la nueva Miss Universo dentro de las más de 70 representantes que se han congregado en Tailanda para el certamen.

Este 4 de noviembre el concurso arrancó y una noticia alrededor del mismo se viralizó y no precisamente por un desfile en particular, sino por una polémica que se presentó entre Fátima Bosch, representante de México, y Nawat Itsaragrisil, vicepresidente del concurso, con quien tuvo un desencuentro. La centroamericana denunció que el empresario fue grosero y la tildó de tonta.

La reina que rompió en llano fue apoyada por otras concursantes que consideraron que en efecto, el ejecutivo se extralimitó.

“Amo mucho Tailandia y respeto a todos aquí, pero esto es inaceptable. Pero lo que director acaba de hacer no es respetuoso, me llamo ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y pienso que eso no es justo porque estoy aquí y hago todo bien, tratando de dar lo mejor de mí“, dijo la reina mexicana a medios locales.

“El mundo debe saberlo porque somos mujeres fuertes y nadie tiene derecho a silenciarnos y nadie hará eso conmigo. (...) Y espero que todas las mujeres en casa sepan, que no importa si tienen un gran sueño, si tienen una corona, si eso les quita su dignidad, deben irse”, mencionó en su declaración.

La actual Miss Universe, Victoria Kjær también apoyó a la candidata: “¡Suficiente, y nuestras voces serán escuchadas fuerte y claro!”

¿Por qué discutieron organizador de Miss Universo y Miss México?

Todo comenzó cuando Nawat Itsaragrisil recordó a las beldades hacer publicaciones exaltando los patrocinadores y Tailandia en sus redes.

Al no recibir respuesta, se dirigió a la representante mexicana, acusándola de no publicar material promocional de Tailandia.

“Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”, preguntó Nawat y Bosch, respondió: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”. El tailandés indicó que la beldad “no prestaba atención ni publicaba nada sobre el país anfitrión”.

Bosch alegó que tal vez era un malentendido y fue cuando Nawat dijo: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”. Fátima aceptó, pero él continuó y Bosch procuraba explicar qué ocurría:“Yo estaba haciendo un programa... y no se trata de qué lado está bien o mal.” Nawat la interrumpió y le dijo: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

Luego, señaló: “Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una tonta".

Fue entonces cuando la reina reaccionó: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización“.

Fátima se dispuso a irse mientras el ejecutivo llamó a seguridad para sacarla:“Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...” dijo la reina mexicana.”

Por su parte, la organización del reinado no respaldó al ejecutivo en conflicto con la beldad y emitió un comunicado que dejó ver que lo que él exigía no era autorizado por el comité.

“La organización desea dejar, absolutamente claro, que esta actividad no está autorizada. Cualquier actividad independiente o de terceros que utilice el nombre, el logotipo, las marcas o la marca relacionada de Miss Universo sin autorización previa por escrito se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y la integridad de la marca”, mencionó el comunicado.

Hace unos minutos circuló en redes un video donde al parecer, el mencionado tailandés se retracta y disculpa por lo acontecido.

