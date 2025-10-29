¿Quién es Laura Gallego, la Miss Antioquia que renunció tras polémicas palabras?

Hace pocos días, el departamento de Antioquia coronó a la que sería su representante al tradicional Concurso Nacional de Belleza en Cartagena. La elegida fue Laura Gallego, quien desde que se puso la corona comenzó a generar polémica.

Gallego dejó de ser aspirante al reinado este martes 28 de octubre cuando emitió un comunicado en el que renunciaba a ser candidata, mostrándose segura de su posición y declaraciones políticas, que fueron en últimas las que generaron su retiro.

EL polémico video de Miss Antioquia

La antioqueña publicó un video junto al candidato a la presidencia del país Albelardo de la Espriella, en el cual, mientras recorre las calles, le pregunta “a quién le daría bala” entre Daniel Quintero y Gustavo Petro. El material de inmediato generó polémica y comentarios diversos en las redes sociales.

Hay que decir que antes de ser elegida, la ahora exreina había mostrado su evidente posición política entrevistando personajes relacionados con este ámbito como Miguel Uribe, padre del precandidato asesinado; María Fernanda Cabal y Juan Carlos Pinzón, ente otros. Por ello cuando fue elegida soberana de belleza mencionó que “ser reina, también es atreverse a hablar de frente”. Esto pese a que el concurso restringe a sus aspirantes a hablar de asuntos relacionados con política, religión o sexualidad.

¿Qué hace Laura Gallego, la reina que renunció?

Ahora los cibernautas se preguntan quién es Laura y por qué entró a un Concurso, donde justamente no se deben tocar los temas que ella parece preferir.

Laura Gallego es una abogada y creadora de contenido de 27 años, tiene conocimientos en marketing político y cursa un MBA y también se identifica como política y defensora de empresarios. En su carta de renuncia mencionó que “quienes se autoproclaman como defensores de la libertad se escandalizan cuando una mujer la ejerce” y que pretenden que la participación de una reina en la vida pública sea “un adorno pasivo, un cuerpo silencioso destinado a complacer el espectáculo”.

Junto con el comunicado, la paisa publicó un video donde se mostró determinada a seguir opinando.

“Soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré.

Siempre he creído que las mujeres somos mucho más que una cara bonita o un vestido elegante. Las mujeres somos inteligencia, carácter, autenticidad y determinación. Una sociedad que pretende reducirnos al silencio por pensar diferente perpetúa la misma estructura de sometimiento que por décadas hemos combatido", puntualizó la abogada que anunció que seguirá hablando de política porque “es lo que más amo”.

