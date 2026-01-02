¿Qué pasó en el concierto de Silvestre Dangond en Cartagena? Empresario se pronunció

En las últimas horas, el nombre de Silvestre Dangond se ha convertido en tendencia. La noche del pasado 28 de diciembre, durante la Feria de Cali, el guajiro tuvo que interrumpir de manera inesperada su concierto después de dos horas y media. Por recomendación médica, el artista tuvo que salir del escenario y culminar su presentación: “No me siento bien, la verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali”, dijo.

Fanático asegura haber sido golpeado en concierto de Silvestre Dangond en Cartagena

Tras su show en la capital del Valle del Cauca, el artista llegó a Cartagena para dar un concierto de fin de año. Sin embargo, la noche terminó en polémica luego que uno de los asistentes se subiera a la tarima para abrazar al cantante.

El hombre, quien fue identificado como Juan David Vélez Marín, aseguró que, tras haber subido a la tarima, el equipo de seguridad lo retiró y, supuestamente, lo golpeó. Minutos después, el joven fue encontrado con aparentes lesiones en su rostro, específicamente en la boca. En sus redes sociales publicó un video explicando lo que, según él, ocurrió en ese momento: “En medio de la emoción, yo me subo a la tarima para conocer a uno de mis máximos referentes del género vallenato. A todo esto, la seguridad me saca y me lleva a un lugar aparte para golpearme y agredirme. Me empujan, me tiran al piso, además de eso me robaron la cadena y me parece algo impresionante. Nunca pensé que esto fuera a terminar así ni a tomar este tipo de medidas”, dijo.

Empresario del concierto de Silvestre Dangond se pronuncia

Luego de viralizarse las declaraciones de Juan David Vélez Marín, Carlos Padilla, CEO de la empresa Metroconcierto, brindó unas declaraciones: “Lo primero sería pedirle disculpas a la familia Vélez Marín por los hechos sucedidos en la madrugada del 1 de enero en el evento que se organizó en la cena de San Silvestre en la cual infortunadamente el joven se subió a la tarima y fue sacado por la seguridad del artista de Silvestre Dangond y entregado a la seguridad del evento, la cual tenía la responsabilidad de cuidar a todos los asistentes”, comenzó diciendo.

Enseguida, aseguró que el tema se encuentra en investigación por parte de las autoridades pertinentes para determinar lo que realmente pudo haber ocurrido luego que el joven fuera retirado de la tarima: “Empezamos a investigar el tema, le hemos pedido el informe a la seguridad contratada para el evento, también se están investigando los hechos para evidenciar todo lo que el joven Marín está diciendo. Infortunadamente pasaron cosas que no tenían que pasar, la seguridad es lo más importante para todas las personas que asisten a esta clase de conciertos”.

Además, se excusó con el joven y sus familiares: “Nosotros le pedimos mil disculpas a la familia, porque independientemente de que el muchacho no haya obrado bien, no había ningún motivo para que fuera maltratado, así como lo manifiesta él y lógicamente que, si esto resultara ser cierto, vamos a tomar todas las medidas, vamos a brindarle el apoyo también a la familia para que se aclaren los hechos, porque para nosotros es muy importante que eso se esclarezca. Lo importante es que se sepa toda la verdad, todo lo que pasó”. Por ahora, no se conocen más detalles de lo ocurrido.