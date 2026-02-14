¿Ryan Castro le contestó a Lina Tejeiro tras revelar que es su “crush”?

Hace unos días, la actriz y creadora de contenido Lina Tejeiro causó revuelo en las redes sociales al confesar públicamente que el cantante urbano Ryan Castro es su “crush”. Esta revelación se convirtió rápidamente en tendencia entre sus seguidores. Esas declaraciones de la participante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity se dieron en el pódcast 40 grados, de Cristian Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos.

“¿Cuál es el crush nacional que te daña la mente, que te provoca hacer el delicioso, que si estuvieras en un mundo de fantasía vos decís: ‘¡uf!, ese man tiene que hacerlo muy rico, lo voy a hacer’? ¿Cuál es el crush nacional que te genera eso?”, le pregunto Pasquel, a lo que la actriz contestó con la sinceridad que la caracteriza: “Mmm… Dios mío… Está muy difícil... Pero porque de un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo... Ryan Castro”.

¿Qué le contestó Ryan Castro a Lina Tejeiro?

Las declaraciones de Lina no tardaron en hacerse virales en las cuentas de entretenimiento, donde miles de usuarios comenzaron a comentar sobre la posibilidad de que el cantante respondiera a su confesión. Algunos incluso empezaron a etiquetar a Ryan Castro, buscando llamar su atención y provocar una reacción.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La sinceridad de Lina fue muy bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes elogiaron su autenticidad y su valentía al expresar abiertamente lo que siente. Sin embargo, otros se mostraron intrigados sobre si el artista tomará la iniciativa o si esto quedará como un simple comentario viral en el mundo del entretenimiento.

Horas después de esa confesión, el artista hizo una publicación en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que muchos relacionaron como una supuesta respuesta para la actriz de La ley del corazón. “Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10”, escribió el artista.

Yo me pongo las pilas, yo me pongo la 10. — RYAN CASTRO (@ryancastrro) February 10, 2026

Los internautas reaccionaron: “Lina Tejeiro le manda a decir, estás quedado, ponte la 10”, “Póngase las pilas, pero con Lina Tejeiro”, “Ponte las pilas con mi crush de Colombia por siempre”.

Por ahora, no hay ninguna declaración oficial del cantante urbano, amigo de J Balvin. Tampoco la actriz se ha vuelto a referir al respecto. Los internautas están a la expectativa por conocer qué podría pasar entre los dos.