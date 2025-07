¿Qué se sabe de Adela Noriega? Dan nuevas señales de la actriz

Hace más de diez años, Adela Noriega se retiró de la actuación repentinamente después de finalizar Fuego en la sangre. Desde entonces ha llevado una vida muy discreta. No da entrevistas, no publica en redes sociales y no hay fotos recientes que lo confirmen. En los últimos meses, incluso, se llegó a especular en redes sociales y medios de comunicación mexicanos que, supuestamente, la actriz había fallecido; sin embargo, su familia ha aclarado los rumores sobre su salud, explicando que no tuvo cáncer, sino un problema renal que ya ha superado.

Aunque no se ha confirmado su ubicación exacta, algunas fuentes coinciden en que. Posiblemente, la actriz se encuentra entre México y Estados Unidos, alternando entre Polanco en la CDMX y Weston, Florida. Según declaraciones recientes, se dedicaría al negocio inmobiliario, vendiendo o alquilando propiedades y manejando bienes raíces con mucha discreción.

“Todo está en orden”: Mauricio Islas sobre Adela Noriega

Tras la viralización de la noticia de la supuesta muerte de la actriz, Mauricio Islas, reconocido actor mexicano, reveló en los últimos días que tuvo comunicación con ella recientemente. “Yo hablé para preguntar cómo está, todo está bien, todo está en orden. Tenemos comunicación de vez en cuando”, dijo en una entrevista que retomó el programa Ventaneando.

Asimismo, el actor hizo un llamado para no difundir noticias falsas. “El fake news está a todo lo que da, chavos; abran bien los ojos, de verdad no se crean todo lo que sale, hay que cuidarnos”.

En junio de este año, un video se volvió viral en TikTok, donde se afirmaba erróneamente que Adela Noriega había fallecido de cáncer. Sin embargo, el clip resultó ser manipulado con inteligencia artificial y fue desmentido por periodistas como Juan José Origel, Martha Figueroa y Raúl Gutiérrez.

En el programa De Primera Mano, el periodista Lalo Carrillo compartió que varias personas afrimaron haberla visto en un café en la zona de Polanco, CDMX. Según los testigos, se veía delgada, estaba fumando y tenía un aspecto bastante normal. Sin embargo, no se presentaron imágenes ni pruebas visuales de ese momento para corroborar la información.

¿Quién es Adela Noriega?

Adela hizo su debut en la televisión a los 14 años, cuando comenzó como modelo en comerciales, pero rápidamente se aventuró en el mundo de la actuación. Su gran oportunidad llegó con Quinceañera en 1987, que se considera la primera telenovela juvenil en México, donde tuvo la suerte de compartir pantalla con Thalía. El éxito fue inmediato, y eso la catapultó como una estrella en ascenso. Durante los años 90 y a principios de los 2000, protagonizó algunas de las telenovelas más populares y exitosas de México.