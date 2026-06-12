Quién es Blessd: edad, carrera, canciones más populares y polémicas del reguetonero paisa

La reciente imputación de cargos contra Blessd por un presunto caso de secuestro extorsivo agravado volvió a poner al cantante antioqueño en el centro de la conversación pública. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso judicial relacionado con hechos denunciados en Medellín, el artista y su defensa han rechazado los señalamientos y el caso continúa su curso en los estrados.

La situación ha generado una nueva ola de atención alrededor del intérprete de éxitos como ‘Medallo’, ‘Yogurcito’ y ‘Mírame’, quien durante los últimos años se consolidó como una de las figuras más visibles de la música urbana colombiana. Pero mucho antes de llenar escenarios y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales, su historia estuvo marcada por las dificultades económicas, los trabajos informales y una búsqueda por abrirse camino en una industria altamente competitiva.

¿Quién es Blessd y cómo comenzó su historia?

Detrás del nombre artístico Blessd está Stiven Mesa Londoño, nacido el 27 de enero de 2000 en Itagüí, Antioquia. Aunque gran parte de su carrera está asociada a Medellín y al llamado movimiento urbano paisa, sus primeros años transcurrieron en un contexto muy diferente al que hoy rodea su vida como artista.

El propio cantante ha relatado en diferentes entrevistas que creció en medio de limitaciones económicas. Durante su adolescencia trabajó vendiendo dulces, frutas y realizando pequeños encargos para ayudar a sostenerse. También pasó por la Central Mayorista de Antioquia, donde cargaba mercancía y trabajaba en jornadas madrugadoras mientras intentaba reunir dinero para estudiar y grabar música.

La música apareció desde muy temprano en su vida. Influenciado por familiares cercanos vinculados al rap, Blessd comenzó escribiendo letras y participando en improvisaciones. Durante varios años grabó canciones con recursos limitados y compartió su trabajo a través de redes sociales y presentaciones de barrio, una estrategia que terminó convirtiéndose en una de sus principales herramientas de difusión.

Antes de convertirse en cantante de reguetón, Blessd estaba mucho más ligado al rap y al freestyle. Sin embargo, productores y personas cercanas le sugirieron explorar sonidos más comerciales dentro de la música urbana. Esa transición terminaría siendo determinante para su carrera.

Uno de los primeros puntos de inflexión en su carrera llegó en 2019 con ‘Una’, canción que comenzó a ganar popularidad en Medellín y le permitió ampliar su presencia en escenarios locales. A partir de entonces empezó a presentarse en colegios y eventos juveniles, construyendo una base de seguidores que crecería rápidamente.

El verdadero salto nacional llegó entre 2020 y 2021. Canciones como ‘Lejanía’, junto a Ryan Castro, y posteriormente ‘Hace tiempo’, impulsaron su nombre mucho más allá de Medellín. Sin embargo, fue ‘Medallo’, lanzada junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, la canción que terminó convirtiéndolo en una figura de alcance internacional.

Ese mismo año presentó su primer álbum de estudio, ‘Hecho en Medellín’, un proyecto que funcionó como una declaración de identidad. El disco recogía referencias permanentes a la ciudad, a los barrios populares y a las experiencias que marcaron su crecimiento personal. Para muchos seguidores, esa conexión con sus orígenes se convirtió en uno de los principales factores de identificación con Blessd.

A diferencia de otros exponentes urbanos que buscaron distanciarse rápidamente de sus raíces, el reguetonero paisa construyó gran parte de su imagen alrededor de la estética popular de su ciudad natal. Su lenguaje, forma de vestir y referencias constantes a los barrios paisas terminaron convirtiéndose en parte de su marca personal.

Durante los años siguientes, su crecimiento fue constante. Colaboró con artistas como De La Ghetto, Maluma, Feid, Myke Towers y Anuel AA, entre otros nombres destacados de la música latina. Las giras internacionales comenzaron a multiplicarse y su presencia en plataformas digitales lo ubicó entre los artistas colombianos más escuchados del género urbano.

Las polémicas que han acompañado la carrera de Blessd

Aunque su crecimiento musical ha sido evidente, la carrera del intérprete de 26 años también ha estado acompañada de diferentes controversias. Varias de ellas han surgido por enfrentamientos públicos con otros artistas urbanos, discusiones en redes sociales o declaraciones que han generado reacciones divididas entre seguidores y detractores.

Una de las más comentadas se produjo en torno a su relación con Feid, con quien en el pasado colaboró musicalmente y con quien posteriormente reconoció haber tenido un enfrentamiento físico durante la final de la Copa América 2024 en Miami.

Más recientemente, Blessd sostuvo una disputa pública con el artista caleño Pirlo. Lo que comenzó como una diferencia entre antiguos colaboradores derivó en acusaciones sobre derechos de canciones, regalías, intercambios de tiraderas y señalamientos personales que han ocupado titulares dentro de la industria musical. Parte de ese conflicto involucra además a Iván Andrés Galindo, mánager de Pirlo, una de las personas vinculadas a las denuncias que hoy tienen a Stiven Mesa enfrentando un proceso judicial.

Hoy, con apenas 26 años, Blessd acumula una trayectoria que lo convirtió en una de las caras más visibles de la música colombiana. Mientras enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida pública debido al proceso judicial que actualmente avanza en su contra, su historia continúa siendo la de un joven que pasó de vender dulces y trabajar en la calle a ocupar los principales escenarios de la industria musical latinoamericana.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí