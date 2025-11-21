¿Quién es Raúl Rocha, dueño de Miss Universe, y por qué hay polémica?

La noche del 20 de noviembre se celebró la coronación de Miss Universe 2025, un certamen que dejó como ganadora a Fátima Bosch, representante de México. Aunque la nueva reina recibió aplausos y elogios, su elección también abrió un debate alrededor del empresario Raúl Rocha, copropietario y presidente de la organización. Su presencia en la rueda de prensa posterior y sus declaraciones frente a los medios encendieron una controversia que rápidamente se tomó las redes.

¿Quién es Raúl Rocha y cómo llegó a ser presidente de Miss Universe?

Raúl Rocha Cantú es un empresario mexicano originario de Monterrey que desde hace varios años figura en distintos sectores económicos. Su nombre ha estado asociado a inversiones en energía, aviación, manufactura, entretenimiento y tecnología, principalmente a través de su firma Legacy Holding Group. Más allá del concurso de belleza, su trayectoria empresarial ha sido amplia y diversa, y con el tiempo ha ganado influencia en industrias que van desde los casinos hasta proyectos de infraestructura.

En 2024 dio un salto decisivo al convertirse en copropietario de la Miss Universe Organization, movimiento que lo posicionó como una de las voces más influyentes en la reestructuración del certamen. A partir de entonces asumió la presidencia de la organización y comenzó a promover una visión más corporativa, enfocada en expandir la marca Miss Universe hacia otros segmentos comerciales y reforzar su presencia global.

Raúl Rocha ha sido un personaje visible en los últimos años dentro del universo de los concursos de belleza, no solo por su papel directivo, sino también por su estilo directo al afrontar cuestionamientos. En distintos eventos públicos ha defendido la transparencia de la organización y ha explicado que su interés por Miss Universe es empresarial, cultural y estratégico. Para él, la marca puede crecer en ámbitos como moda, entretenimiento y bienestar, algo que ha repetido en entrevistas y conferencias. Sin embargo, ese mismo protagonismo lo ha llevado al centro de la polémica tras la final del certamen 2025.

Raúl Rocha enfrenta polémica por la coronación de Fátima Bosch

Todo comenzó cuando, mientras se anunciaba a la nueva reina, circularon en redes sociales declaraciones de Omar Harfouch, exintegrante del comité de selección, quien insinuó que el resultado habría sido manipulado para favorecer a la candidata mexicana. Según su versión, Rocha tendría vínculos comerciales con el padre de Fátima Bosch y habría presionado para que ella obtuviera la corona.

Durante la conferencia de prensa posterior, una periodista de CNN le preguntó directamente a Raúl Rocha por estas afirmaciones, lo que lo llevó a responder públicamente. El empresario negó cualquier intento de influencia y mostró fragmentos de una conversación privada con Harfouch, quien —según explicó— había sido retirado del proceso de evaluación de Beyond the Crown, un proyecto paralelo que evalúa la labor social de las candidatas, y no de la final del concurso. El mexicano aseguró que las capturas demostraban incoherencias en las acusaciones del antiguo jurado.

Además, señaló que Harfouch habría buscado generar atención mediática y que sus afirmaciones no correspondían con lo que realmente ocurrió. Incluso indicó que el mismo Omar desconocía detalles internos del proceso y que no coincidían con su relato de que había renunciado por desacuerdos. También mencionó que Harfouch había afirmado que un jurado improvisado eligió al top 30, algo que, según Rocha, no tenía relación con la función para la que se le había convocado inicialmente.