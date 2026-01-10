Sale a la luz nuevo video del momento exacto cuando cayó la avioneta de Yeison Jiménez

La tarde del sábado 10 de enero quedó marcada por una profunda tristeza y conmoción en Colombia, tras conocerse que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez, junto a parte de su equipo de trabajo, sufrió un grave accidente en el municipio de Paipa, Boyacá. Horas después, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes logró sobrevivir, una noticia que dejó a los seguidores del intérprete de Aventurero en un gran silencio, luchando por aceptar la repentina y trágica pérdida del artista.

Así fue la caída de la avioneta de Yeison Jiménez

En redes sociales se han hecho virales varios videos que registraron los momentos previos al accidente. Sin embargo, hasta el momento, no se conocían imágenes verificadas de la caída de la avioneta.

En las últimas horas, se divulgaron nuevas imágenes que corresponderían a una cámara de seguridad, de, al parecer, un predio ubicado entre Paipa y Duitama, a unos 150 metros del lugar donde se produjo el accidente. En las imágenes publicadas en TikTok por el usuario @niconino09 se puede apreciar a lo lejos cuando la aeronave con matrícula N325FA cae sobre las 4:10 p. m. y segundos después se prende en llamas.

La persona que publicó el video sería el dueño de la finca que captó en sus cámaras de seguridad el siniestro. “Hago este video con mucho respeto por lo que acaba de pasar en el accidente de la avioneta donde iba Yeison Jiménez y sus acompañantes. Nuestra finca está a unos 150 metros de donde pasó todo. Encontramos en nuestras cámaras videos del momento exacto donde la avioneta cae y se hace la explosión dos o tres segundos después”, dijo mientras mostraba el clip.

@niconino09 Yeison fuiste un gran hombre, Dios los tenga en su gloria🙏🏻 ♬ original sound - niconino09

El joven que publicó el video también detalló: “El accidente fue sobre las 4:10 p. m., a esa hora nos llama el encargado de la finca el cual vio cómo pasaba la avioneta por arriba de la finca”.

En el video, @niconino09 muestra al hombre, quien, aparentemente, observó cómo cayó la aeronave: “Yo vi cuando la avioneta venía, se le apagó por acá (muestra dónde), otra vez le volvió a prender, se le apagó y allá cayó”.

Finalmente, el autor del video publicado en TikTok, dijo: “Este video lo hago para informar y mostrar lo que encontramos en nuestras cámaras de los últimos momentos donde seguían con vida y el último recorrido que hizo la avioneta. Le mandamos mucha fuerza a los familiares y en verdad lo sentimos mucho”.