Rafael de la Fuente cuenta su historia de amor con Roberto Manrique: “Merezco ser amado”

Roberto Manrique había optado por estar soltero durante un buen tiempo, luego de haber culminado su relación sentimental con Oliver Ranft en el 2023.

El actor, que a comienzos de año habló con Vea y mencionó que estaba dedicado a sus proyectos personales, mismos que le demandaban mucho tiempo y le implicaban viajes constantes, también indicó que estaba abierto al amor cuando este llegara.

A comienzos de abril, una publicación que hizo generó rumores de una incipiente relación. Poco a poco se fue confirmando que en efecto, estaba dándose una nueva oportunidad en el amor. Aunque Manrique no mencionó nada al respecto, las siguientes publicaciones reafirmaron que había dejado la soltería.

En esta oportunidad se trataba del actor venezolano Rafael de la Fuente, a quien hemos visto en proyectos como ‘Dinastía’, de Netflix en el rol de Sammy Joe.

Aunque la pareja no se ha ocultado, tampoco ha dado declaraciones sobre el romance que lleva varios meses. Ha sido Rafael, quien en charla con Rodner Figueroa decidió contar algunos aspectos del noviazgo que lleva con Manrique. “Roberto es la cosa más bella, carismática, encantadora, físicamente hermoso y por supuesto que todo el tiempo supe que Roberto es precioso y lo apreciaba desde ese ángulo, pero nunca pensé como una relación con Roberto”, dijo de la Fuente, en el pódcast ‘Cara a cara con Rodner’.

Roberto Manrique y Rafael de la Fuente fueron amigos por 13 años

En la charla mencionó cómo y en dónde coincidiero: “Nos conocimos en Miami cuando él estaba grabando su novela y yo estaba terminando Grachi y mantuvimos una amistad de 13 años. Y de repente las cosas cambiaron y nos encontramos en un momento de nuestra vida donde, de repente, tomó un giro y como ya nos conocíamos y ya éramos tan amigos la cosa avanzó como mucho más rápido porque ya había un respeto, ya había una apreciación, ya había una admiración”.

El venezolano también recalcó que ninguno de los dos desea convertir su relación en un asunto mediático, no obstante, también son conscientes de que esta debe visibilizarse con anturalidad, ya que es importante que las parejas del mismo sexo dejen de ser tabú. Lo importante es que sea abordada con respeto.

“Existe mucho este comentario de: ‘A mí no me interesa saber con quién te acuestas’. Pero es que no se trata de con quién me acueste, no se trata de acerca de mi sexo; se trata de a quién amo, se trata del amor, se trata de con quién me enamoro y con quién construyo una vida (...) Yo no estoy aquí para hablar de cómo hago el amor, ni del sexo que tengo o que no tengo, se trata de que soy una persona que se enamora a nivel psicológico de las personas de mi mismo sexo y que merezco tener un espacio y merezco ser amado y merezco se tratado con decencia”.

Rafael ha trabajado en novelas como ‘Más sabe el diablo’, ‘Aurora’ y ‘Grachi’. En la televisión estadounidense ha estado en ‘Empire’ y ‘Dynasty’

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