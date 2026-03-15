Rafael Novoa y la ex Miss Colombia Adriana Tarud: Así luce actualmente Alana, su única hija

Rafael Novoa regresó a la pantalla colombiana en su rol de Patricio Vivas, un prominente abogado y profesor universitario, casado con el rol personificado por Juliana Galviz en la novela ‘Las de siempre’, de RCN.

Allí encarna un personaje de matices, que si bien es cierto quiere a su esposa, le es infiel con estudiantes y en el pasado, abusó de una amiga de su mujer, encarnada por Viña Machado.

Los pecados del abogado en la novela de RCN han puesto de nuevo a Novoa en la conversación, ya que logra un papel muy convincente.

La vida personal del actor siempre ha sido de interés de sus seguidores, sin embargo él ha procurado siempre mantener un perfil bajo a ese respecto y no habla mucho de ella.

Se ha especulado con que ya desde hace un tiempo está separado de Adriana Tarud, con quien se casó en el 2012, y que mantienen una relación muy cordial por Alana, la hija que tuvieron en común.

Alana, la hija de Rafael Novoa, cumplió 13 años

Hace pocos días, la adolescente estuvo de cumpleaños y su madre le dedicó una sentidas palabras en sus redes sociales, al tiempo que publicó fotos de ella, dejando al descubierto lo grande y cambiada que está.

“Feliz cumpleaños amor mío !!! Lo más lindo que tengo en la vida. Te amo!!”, escribió la orgullosa madre que es Vicepresidenta de Negocios en Caracol Radio. La ex Miss Colombia acompañó el mensaje con un carrusel de fotos donde aparecen juntas, mismas que dan cuenta de lo unidas que han sido madre e hija.

Novoa, por su parte, mantuvo su perfil bajo y no publicó nada en su feed.

Las reacciones de los ciudadanos digitales no se hicieron esperar y llenaron de elogios a la primogénita de Novoa que llegó a los 13 años este 13 de marzo pasado y que heredó los inmensos ojos claros de su madre y la sonrisa de su papá.

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