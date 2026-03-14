Jhonny Rivera se llevó a los suegros de luna de miel. Además: “viene mi mamá” ¿Por qué?

El pasado 22 de febrero el cantante de música popular Jhonny Rivera se casó con su novia, la también intérprete Jenny López en el corregimiento de Arabia, en Risaralda. La pareja, que llegó al altar tras tres años de noviazgo, comenzó su viaje de luna de miel, que combina con algunas presentaciones en varios destinos europeos.

Tanto Jhonny como Jenny han compartido en sus redes sociales detalles de los lugares que han visitado. Uno de los primeros destinos donde se dejó ver la pareja fue Andorra, luego mostraron su paso por algunas ciudades de España. Hay que mencionar que la pareja tenía planes de pasar por Dubái, pero debido a los problemas de orden público alli, optó por visitar otros países.

En medio de este viaje, Jhonny decidió abrir una dinámica de preguntas entre sus seguidores, que generalmente lo interrogan sobre su vida privada o sus planes profesionales.

En esa dinámica, Rivera reveló que tan pronto esté de regreso al país tiene interés en hacer un concierto en su finca. Otra respuesta que llamó la atención fue cuando contestó sobre la presencia de los padres de Jenny en el viaje de bodas. Rivera aceptó que viajó con sus suegros y anticipó que luego vendrá algunos miembros de la familia de él. También explicó las razones.

La razón por la que Jhonny Rivera llevó a sus suegros al viaje de bodas

“Don Carlos trabaja conmigo en Colombia y vino a hacer la logística”, comenzó diciendo el cantante sobre el rol de su suegro, luego mencionó a su suegra: “Doña Marleny también trabaja conmigo y vino a trabajar, pero entre semana tenemos días libres y los hemos invitado a conocer, fuimos a Andorra…”, dijo sobre el padre y la madre de Jenny que se encuentran con ellos actualmente.

Rivera reveló que no serán los únicos familiares que los acompañarán: “la próxima semana viene mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino y vamos a ir a pasear todos”, detalló a su paso por Madrid.

No obstante, también dejó claro que la verdadera luna de miel comenzará en firme cuando todos hayan regresado a Colombia: “la luna de miel como tal arranca el 23 ahí si nos quedamos solitos hasta el 9 de abril y (luego) nos vamos para Colombia”. Ante las revelaciones de Johnny los cibernautas lo elogiaron por el gesto que tuvo con sus suegros. .

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