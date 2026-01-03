Logo Revista Vea
Rapero Drake es acusado de usar una plataforma de apuestas para inflar sus reproducciones

El rapero canadiense Drake fue incluido en una demanda en EE.UU. por presuntamente pertenecer a una organización criminal que habría utilizado un sitio de apuestas en línea para aumentar el número de reproducciones de su contenido musical en distintas plataformas digitales.

Por Agencia EFE
03 de enero de 2026
Cantante y rapero Drake
Fotografía por: Pexels

La acusación fue presentada ante un tribunal distrital de Virginia por dos residentes, quienes aseguran que Drake, junto con otros supuestos conspiradores, desplegó una red de bots automatizados y granjas de streaming para inflar los recuentos de reproducciones de su música en Spotify y otras plataformas.

Junto a Drake, también fueron acusados el influencer Adin Ross y un tercer supuesto cómplice identificado como George Nguyen, todos señalados por fraude bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO).

La demanda, que también nombra como acusados a la plataforma de apuestas Stake.us y a su empresa matriz, Sweepstakes Limited, fue presentada mientras Drake —cuyo nombre real es Aubrey Drake Graham— se preparaba para lanzar un nuevo álbum titulado ‘Iceman’.

¿Qué dijo Drake sobre las acusaciones?

Según el texto judicial, el supuesto esquema habría permitido generar ingresos ilícitos y ventajas comerciales indebidas mediante la manipulación de algoritmos de recomendación.

Hasta el momento, ni Drake ni los demás acusados han respondido públicamente a las imputaciones, y el tribunal no ha fijado una fecha para la primera audiencia del caso.

Hay que mencionar que Drake, de 39 años, figura dentro de los artistas más exitosos de la industria discográfica. se estima que ha vendido cerca de 170 millones de copias en todo el mundo.

