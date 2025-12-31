Logo Revista Vea
La reina Camila recordó cuando fue atacada por un extraño y cómo reaccionó para defenderse

Londres, 31 dic (EFE).- La reina Camila del Reino Unido expresó este miércoles en una entrevista con la BBC la “ira” que sintió al vivir en primera persona un incidente de agresión cuando era adolescente.

Por Agencia EFE
31 de diciembre de 2025
La reina Camila recordó cuando fue atacada por un extraño y cómo reaccionó para defenderse
Fotografía por: Getty

En conversación con el periodista de la BBC John Hunt y su hija Amy, cuya familia fue asesinada el año pasado en un ataque doméstico con ballesta, la esposa del rey Carlos III, Camila, contó que, de joven, un hombre intentó atacarla en un tren, y ella se defendió.

Recuerdo algo que había estado rondando por mi mente durante mucho tiempo, que cuando era adolescente, me atacaron en un tren, y lo había olvidado, pero recuerdo que en ese momento me enfadé mucho. Era ira”, dijo la reina británica en el programa ‘Today’ de BBC Radio 4.

Los detalles del ataque a Camila en el tren

Camila, conocida anteriormente como Camila Parker, relató que ella -que entonces tenía entre 16 y 17 años de edad- leía un libro en un tren camino a la estación londinense de Paddington, cuando un hombre que no conocía la atacó y ella se tuvo que defender.

Se trata de la primera vez que la reina habla en primera persona de este episodio, que salió a la luz el pasado mes de septiembre en el libro ‘El poder y el palacio’ de Valentine Low.

Según indicó este título, la reina británica se zafó del atacante con el tacón de su zapato, algo que su madre le habría recomendado, y el hombre fue detenido después de que Camila denunciase el incidente.

Camila rememoró asimismo en la entrevista con la BBC cómo, al bajar del vagón, su madre la miró y le preguntó que por qué tenía el pelo de punta y le faltaba un botón en el abrigo.

“También recuerdo la ira y cómo estaba furiosa por ello. Eso ha permanecido latente por muchos años”, comentó la esposa de Carlos III.

En los últimos años, buena parte de la labor pública de la reina se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación, y ha visitado centros que ayudan a mujeres que han pasado por incidentes de este tipo.

