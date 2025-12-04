Raphy Pina se pronuncia sobre su relación con Daddy Yankee y la demanda que recibió

El productor Raphy Pina decidió anunciar su postura frente a la situación que enfrenta con su ex amigo Daddy Yankee. Recordemos que el artista presentó una demanda federal contra Pina y su ex esposa Mireddys González, alegando que fue víctima de fraude y perdió regalías millonarias correspondientes a más de una decena de canciones suyas. Yankee señaló que los dos señalados manipularon contratos para beneficiarse económicamente.

Raphy Pina se defiende en redes sociales

Ahora Pina responde a través de las redes sociales y se refiere a su famoso amiga y la situación como tal. “No confundan mi silencio con temor, ni mi paz con debilidad. Yo no juego a destruir lo que construí, ni necesito inventar historias para justificar mis decisiones. Daddy Yankee la leyenda siempre tendrá nuestro respeto. Ese hombre abrió caminos y dejó un legado que nadie puede negar”, comenzó diciendo el productor en su publicación.

Luego, se refirió puntualmente a Ramón Ayala, el nombre de pila de Daddy. “Pero Ramón Ayala es otra historia... la historia que vivimos nosotros, sin cámaras, sin redes y sin cuentos. Dice exactamente quién fui en su carrera. productor, socio, manejador, estratega, amigo... Y por eso sorprende que hoy usen discursos espirituales para justificar actos que no reflejan a un hombre que dice caminar de la mano con Dios. Porque el que tiene a Dios en su corazón no destruye, no inventa, no calumnia, ni pone en riesgo a familias que nunca le han fallado”, mencionó e también puertorriqueño.

“Yo no estoy en guerra con Ramón ni con nadie… Yo ya pasé mi proceso. Sané, crecí, me purifiqué y estoy enfocado en lo que verdaderamente importa: Mi familia y la verdad. Pero tampoco voy a permitir que manipulen la historia. Lo que se hizo junto está documentado. Lo que se construyó está certificado. Y la verdad, aunque intenten ocultarla un tiempo, siempre sale caminando sola. Aún hay tiempo de hacer lo correcto”.

En otro aparte de su texto, se refiere puntualmente a la hoy ex esposa de Yankee. “Siempre se lo dije y lo repito: una llamada sincera con Mireddys, dos personas que compartieron 30 años de vida, puede resolver lo que otros están complicando. Lo que ustedes construyeron es tan grande, que no lo gastan ni sus tataranietos. No dejes que el ego destruya lo que la historia ya te regaló. No dejes que terceros te conviertan en algo que tú no eres. Yo sigo en paz... pero firme. Porque la historia no se borra, y menos cuando está escrita con trabajo, sacrificio y verdad. Att. Rafael Pina Nieves”, puntualizó.

