Filtran primera foto de P. ‘Diddy’ en prisión. Luce irreconocible

El pasado 30 de octubre el otrora rapero y exitoso empresario Sean Combs, conocido como P. Diddy o Puff Daddy fue trasladado del Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Centro penitenciario de Brooklyn a una prisión federal en New Jersey.

El cambio de prisión se habría dado a petición de los abogados del condenado a 50 meses por crímenes relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución pero exonerado de delitos vinculados con conspiración para delinquir y tráfico de personas. Esto sumado a que días antes del traslado habría sufrido un ataque con arma blanca mientras dormía incrementó las alarmas sobre la vida del cantante y empresario que lleva 13 meses privado de la libertad.

P. Diddy luce irreconocible en prisión

En el nuevo presidio Combs tiene acceso a sesiones de terapia para su rehabilitación, así como a visitas de su familia. Recientemente trascendió que allí el artista se encuentra más tranquilo y atento de su caso. Recordemos que sus abogados apelaron la condena y esperan además un posible perdón del presidente Donald Trump.

Ahora Diddy es noticia porque CBS News tuvo acceso a la primera foto que se tiene de él, desde que fue capturado en el 2024. En la misma, que luego fue publicada por Daily Mail, luce muy distante del Diddy empoderado, rico, altivo y exitoso que se veía en eventos, lanzamientos y alfombras rojas, donde generalmente vestía ropa de diseñador, accesorios costoso y pelo negro.

Ahora Diddy luce ropa sencilla de algodón, no se tiñe el pelo, por lo cual su cabellera se ve absolutamente blanca.

La imagen corresponde una obtenida del registro de prisioneros que aparece fue la que se tomó cuando ingresó a esta penitenciaría donde estará, según ha trascendido hasta el 8 de mayo de 2028.

También hay que mencionar que esta fecha puede verse anticipada por buena conducta, trabajo, estudio o incluso una victoria de apelación de parte de sus representantes.

Diddy cumplió 56 años el pasado 4 de noviembre. No se tiene reporte de ninguna celebración o actividad especial con ocasión de esa fecha. Por segundo año consecutivo, el empresario cumplió tras las rejas, lejos de las monumentales fiestas que solía hacer cuando celebraba una fecha especial.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento