¿Raúl Ocampo tiene nueva novia? Fotos del actor confirmarían su romance

El 21 de octubre del 2023 murió Alejandra Villafañe, tras una dura lucha contra el cáncer. La actriz enfrentó tratamientos, cirugías y quimioterapias después de haber sido diagnosticada con esa enfermedad en mayo de ese mismo año. Raúl Ocampo, quien era su pareja, la acompañó en ese difícil proceso.

Los actores fueron visto como un verdadero ejemplo de amor incondicional en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. La muerte de Villafañe dejó una huella profunda en el corazón de Ocampo y en sus seguidores. Después de ese duro capítulo, el exparticipante de MasterChef Celebrity ha compartido abiertamente su proceso de duelo y su camino hacia la reconstrucción emocional, siempre resaltando el respeto y el amor que siente por la memoria de su expareja.

Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo Fotografía por: Getty Images

¿Quién es la nueva novia de Raúl Ocampo?

El año pasado, Ocampo hizo parte de MasterChef Celebrity. Durante su paso por el reality de cocina, algunos televidentes y usuarios en redes sociales especularon sobre la cercanía que tuvo con Valentina Taguado y Valeria Aguilar. Para algunos, el actor y escritor supuestamente era novio de alguna de las dos; sin embargo, los involucrados aclararon varias veces que lo único que tenían era una buena amistad que se ha seguido consolidando con el paso del tiempo.

No obstante, esta semana Raúl publicó un reel de fotografías de un viaje que realizó. Sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue lo que escribió en la descripción: “Entre tantas espinas me encontré una flor a la que llamo pétalo… 😂😂😂 que lobo alguien que me quite el cel por favor. Pd: les juro que no le digo pétalo, no sé qué me pasó en este copy”.

Entre el carrusel de fotografías aparece una en especial junto a una mujer a quien no se le ve el rostro. Sin embargo, algunos internautas lograron identificarla como Laura Dicelis, quien también hizo un post donde aparece junto al actor, de espaldas y tomados de la mano. Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que se trate de una relación sentimental; pero sus seguidores ya han dejado sus impresiones. “Cuidado con ese petalito”, “amo ese pétalo y amo este post”, “me encanta”, “me encanta verlos juntos”, “qué bien se ven”. Se desconocen más detalles sobre la mujer que habría conquistado el corazón de Raúl. Sin embargo, muchos seguidores coinciden en que el actor merece ser feliz nuevamente con otra mujer.