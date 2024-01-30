Reapareció Iván Zuleta tras desmayo en entierro de su sobrina ¿sufrió isquemia cerebral?

El 9 de marzo la familia Zuleta fue golpeada por un triste e inesperado hecho. Daniela Zuleta, sobrina del actual Rey Vallenato Iván Zuleta y también de Poncho Zuleta murió, luego de ser hallada en su habitación tras un aparente episodio de broncoaspiración.

Ese día, la joven llegó del colegio Gimnasio del Norte a su casa en el barrio Novalito, de Valledupar, como todos los días y luego, se retiró a descansar en su cuarto, donde habría sufrido el mencionado episodio.

El fallecimiento de la adolescente de 15 años se confirmó en la clínica Erasmo de Valledupar, a donde fue llevada de urgencias.

Iván Zuleta explica qué le pasó en el funeral de Daniela Zuleta

En las exequias de Daniela, sus padres y tíos se vieron muy afectados por lo ocurrido e Iván, el rey vallenato 2025, sufrió un quebranto de salud que lo llevó a ponerse en manos de expertos médicos, incluido un cardiólogo.

Ahora tras varios días de lo acontecido, Iván reaparece en sus redes sociales y mediante un video se refiere a su salud.

Lo primero que el Rey hizo en el material publicado fue agradecer el apoyo.

“Hoy solo puedo decirles gracias, gracias y mil veces gracias por su cariño, por su apoyo, por su compañía, por sus oraciones en este momento tan difícil que estamos atravesando debido a la partida de mi sobrina de solo 15 años. Es un momento doloroso, es un momento fuerte. Nadie está preparado para despedir a un ser querido y menos con tan corta edad. Aceptamos con humildad y con amor los designios de Dios”, dijo el músico sobre la partida de Daniela Zuleta Gnecco, hija de su hermano Fabian Zuleta Barros.

El acordeonero instó a los seguidores a expresar cariño a sus familiares en vida.

“Quien tenga sus seres queridos, rodéelos de amor, visítelos, abrácelos, que no sabemos cuándo vamos a partir ni en qué circunstancia”.

Luego se refirió a su salud. En este sentido hay que mencionar que luego de conocerse que sufrió quebrantos en el entierro, hubo varias cuentas dedicadas a la información del mundo vallenato que mencionaron que el rey vallenato sufrió una isquemia cerebral. Zuleta explicó que fue lo que pasó.

“Agradecerles a todos esas personas que se han preocupado por mi salud. Debo informarles que sufrí una pérdida de conocimiento temporal debido al dolor que me causó cuando ya mi sobrina iba a partir hacia el lugar donde estará en su encuentro con Dios”, dijo Iván rechazando las versiones sobre una posible isquemia.

Al final reveló que tras permanecer en observación médica regresó a su normalidad y de momento se encuentra estable.

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