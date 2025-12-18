⁠Reconocida modelo se desfiguró el rostro tras fallida rinoplastia: “Una mala experiencia”

Dorismar es el nombre artístico de Dora Noemí Kerchen, una modelo, actriz, presentadora de televisión y cantante argentina, quien se hizo famosa a nivel internacional gracias a su trabajo en televisión en Estados Unidos y México, donde ha sido conductora de programas populares como Caliente en Univisión y Desmadruga2 en Televisa, además de su participación en telenovelas como Triunfo del Amor y Alma de hierro. También ha sido portada de revistas para adultos como Playboy y Maxim, y se ha destacado como influencer.

¿Qué le pasó a Dorismar? Así se ve actualmente

Este año, la modelo se convirtió en tendencia en los medios y redes sociales debido a las complicaciones físicas y estéticas que surgieron tras varias cirugías en su nariz. La artista presentó necrosis de la piel del dorso nasal por inyectables con cicatriz irreversible, rechazo de prótesis nasal (implante) con infección y retiro, injerto de cartílago auricular con migración errática y compromiso funcional por rinopatía obstructiva y rinitis costrosa por antecedente.

Dorismar tras su procedimiento estético. Fotografía por: Froilan Paez

Recientemente, apareció en su perfil de Instagram contando que viajó a Colombia para someterse a una nueva intervención quirúrgica con el fin de arreglar su nariz. “Hola chicos, aquí les estoy dando seguimiento de mi operación; para los que no saben, después de haber atravesado una mala praxis viajé y me encuentro hoy en Colombia, Bogotá, me vine a operar”, contó.

Luego, tras el procedimiento, publicó un nuevo video donde dijo: “Estoy teniendo muy buenos resultados, algo vi por ahí ya y me encuentro muy feliz. Les voy a seguir contando y, como me ven, estoy en rehabilitación, primeros días; mañana voy a estar mucho mejor”. Ayer dio un nuevo parte de tranquilidad: “Estoy en mi segundo día de postoperatorio, sigo las indicaciones del doctor, mi héroe, estoy muy contenta y tranquila con todo su equipo de trabajo“.

De acuerdo con TV Notas, en el 2023 Dorismar se realizó una rinoplastia que no salió como esperaba. “Decidió hacerse un retoque de nariz con el doctor, ya que era la imagen e influencer de esa clínica, pero todo salió mal. El doctor no la dejó tal y como se lo había prometido. De hecho, quedó peor el hueso de la nariz. El cartílago que se supone le iba a dar más volumen, simplemente desapareció, quedó hundido. Por más que el doctor ha tratado de ‘cubrir’ esta situación, una vez más se le salió de las manos”.

Por el momento, la artista se encuentra en recuperación. Como es normal en ese tipo de cirugías estéticas, deberá esperar varios meses hasta que se desinflame para ver el resultado final.