Revelan la causa de la muerte de Kurt Cobain: Investigación forense da impactante giro

El 5 de abril de 1994, el mundo de la música se conmocionó con la repentina muerte de Kurt Cobain. El cantante, guitarrista y líder de Nirvana, fue encontrado sin vida en su hogar de Seattle a los 27 años. En ese momento, la investigación oficial concluyó que Cobain había muerto por suicidio, tras infligirse una herida de bala. Las autoridades de Seattle reunieron pruebas en el lugar de los hechos, que incluían el arma, una nota de despedida y análisis toxicológicos. El informe reveló que Cobain tenía niveles extremadamente altos de heroína en su sistema en el momento de su muerte. Además, determinó que el artista había fallecido tres días antes de que su cuerpo fuera hallado, y que no había señales de que alguien más estuviera involucrado.

¿Qué pasó con Kurt Cobain?

Su talento y su profunda introspección lo llevaron a fundar Nirvana en 1987 junto a Krist Novoselic y, más tarde, Dave Grohl. Juntos, definieron el sonido del grunge y la cultura alternativa de los años noventa. Aunque triunfaba como artista, Cobain también tuvo que lidiar con problemas personales que impactaron su vida y su carrera.

En sus últimos años de vida batalló contra la depresión crónica, la adicción a las drogas, especialmente a la heroína, y la presión de una fama que llegó de repente. Su matrimonio con Courtney Love, la líder de Hole, fue objeto de intensa atención mediática y estuvo rodeado de controversias. Todos estos elementos fueron considerados en la investigación original y ayudaron a dar contexto a la conclusión del suicidio.

Kurt Cobain fue un cantante, músico y compositor estadounidense, conocido por haber sido el cantante, guitarrista y principal compositor de la banda grunge Nirvana. Fotografía por: Instagram

¿Kurt Cobain no se suicidó?

Sin embargo, 32 años después, nueva información relacionada con el análisis forense ha reavivado el debate público sobre el caso, generando titulares y renovadas discusiones entre seguidores, investigadores independientes y expertos en criminología.

Un grupo de expertos forenses, encabezado por la investigadora Michelle Wilkins y el especialista Brian Burnett, ha publicado un artículo científico revisado por pares en el que señalan que hay inconsistencias notables tanto en la escena del crimen como en los resultados de la autopsia de 1994. Según estos profesionales, ciertos elementos del caso no parecen coincidir con una muerte autoinfligida.

Esos expertos mencionan daños orgánicos que podrían ser el resultado de una falta de oxígeno prolongada. Además, sugieren que el artista pudo haber sido forzado a consumir heroína antes del disparo, pues el kit de drogas estaba demasiado ordenado para un acto autoinfligido. Además, destacan que la posición del arma y los cartuchos hacen poco probable un suicidio espontáneo. Por estas razones, proponen que la escena podría haber sido manipulada por terceros para dar la impresión de una despedida voluntaria. “La necrosis del cerebro y el hígado ocurre en una sobredosis. No ocurre en una muerte por arma de fuego”, dijo Michelle Wilkins.

Aunque esta teoría ha captado una gran atención de los medios y ha reavivado el debate entre seguidores, expertos y periodistas, las autoridades pertinentes se mantienen firmes en su decisión original: La Oficina del Forense del Condado de King y la Policía de Seattle han afirmado que no hay suficiente evidencia concluyente para reabrir el caso, y por el momento, la causa de muerte sigue oficialmente registrada como suicidio. “Nuestra oficina siempre está abierta a revisar sus conclusiones si surgen nuevas pruebas, pero hasta la fecha no hemos visto nada que justifique la reapertura de este caso y nuestra determinación previa de muerte”, dijo un portavoz de la Oficina del Médico Forense para Daily Mail.

