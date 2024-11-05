Murió James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de Instagram.

“Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y el carácter sagrado del tiempo. Esos días llegarán”, agregó la publicación.

¿De qué murió James Van Der Beek?

En noviembre del año pasado, el actor reveló que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, utilizó su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Al parecer, sus seres queridos habrían iniciado una campaña de donaciones para afrontar los gastos médicos acumulados por la enfermedad del artista. “Los costos del cuidado médico de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para mantener su hogar y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad en este momento tan difícil”, señala la descripción de la campaña.

Una de sus últimas entrevistas públicas fue el pasado diciembre con la cadena estadounidense NBC, en la que habló por primera vez de su aparición virtual en la reunión del proyecto televisivo que lo catapultó a la fama, ‘Dawson’s Creek’.

Van Der Beek fue uno de los primeros en anunciar su aparición en el reencuentro de la mítica serie adolescente, pero debido al empeoramiento de su enfermedad, tuvo que cancelar su participación, donde iba a reunirse con el elenco original para celebrar el legado de la producción que marcó una etapa crucial en su carrera.

¿Quién era James Van Der Beek?

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente ‘Dawson’s Creek’, que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de ‘Walker’ y en la película de Tubi ‘Sidelined: The QB and Me’.

A lo largo de su carrera trabajó también en teatro y doblaje, y produjo algunos proyectos que lo mantuvieron activo en la industria del entretenimiento mientras equilibraba su vida profesional con su faceta como padre de familia numerosa.

