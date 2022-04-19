Reviven video de Ángela Aguilar cantando en sus inicios y se hace viral en redes

Ángela Aguilar sigue siendo tema de conversación en redes sociales, no solo por su música, sino también por su relación con Christian Nodal, con quien se casó pocas semanas después de que él terminara con Cazzu, la madre de su hija Inti.

Aunque tiene muchos seguidores que apoyan su carrera, la intérprete de Qué agonía también cuenta con un grupo de haters quienes, constantemente, critican cada uno de sus movimientos en redes sociales o declaraciones a medios de comunicación.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

La esposa de Christian Nodal se volvió tendencia luego que los internautas compartieran un video donde se observa interpretando la canción Qué suerte. Este tema lo grabó cuando era una niña, y ahora vuelve a generar conversación. En el clip, que ha estado circulando por plataformas como X (anteriormente Twitter), TikTok e Instagram, se puede ver a una joven Ángela, con una voz tierna, cantando con la misma emoción que, años más tarde, la llevarían a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música mexicana.

El tema dice: “Qué suerte que hay gente que siente cariño, qué suerte las flores, qué suerte los niños, qué suerte el amor, qué suerte encontrarte, qué suerte quererte, qué suerte besarte, qué suerte que esta noche voy a verte”.

Sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar. Muchos aseguaron que estuvo “desafinada”: “qué suerte los sordos”, “qué suerte que terminó la canción”, “la cara de incomodidad del micrófono”, “qué suerte tenía no haberla escuchado… ahora ya no puedo deshacer el daño a mis oídos”, “qué suerte que ya terminó la canción”, “mis oídos no estaban listos para esto”.

A raíz de la viralización de ese video, en TikTok los usuarios crearon un trend revelando diferentes situaciones cotidianas en tono sarcástico o de burla y de fondo la canción de Ángela. “La única canción de Ángela que usan”, “qué suerte la ya están perdonando”, “¿ella canta?”, “Ángela Aguilar viendo que al fin tiene un trend, pero no es el que ella quería”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ángela Aguilar genera polémica por medio que la llamó “líder” de la música mexicana

En una oportunidad, la artista, hija de Pepe Aguilar, habló de lo que significa para ella representar con su música a Latinoamérica. “Para mí ser mexicana significa mucho orgullo, muchas tradiciones y mucha familia. Ser latinoamericana significa para mí fuerza, cultura, poder, música, y todo un orgullo”, dijo.

Luego, la plataforma Vevo, donde se publicó el video de sus declaraciones, escribió: “Ángela Aguilar, una voz líder en la próxima generación regional mexicana, quiere un futuro rodeado de más mujeres en la industria”. Sin embargo, en redes se desató una polémica al respecto: “¿Cómo van a entrar otras mujeres a la música mexicana, si tu papá les bloquea su carrera?”, “es increíble como VEVO ha caído tan bajo. Existiendo mejores artistas como Majo Aguilar”, “¿Apoyar a tu esposo en cometer violencia vicaria contra su expareja también es tradición mexicana?“.