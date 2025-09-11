Ángela Aguilar causa polémica por su actitud con un fan que le pidió una foto. Video

Desde que se hizo pública la relación de los intérpretes de Dime cómo quieres, medios de comunicación, fanáticos y usuarios en redes sociales han estado al pendiente de lo que ocurre con ellos diariamente.

Los artistas mexicanos han sido muy reservados con su relación; sin embargo, poco a poco han venido revelando detalles de cómo iniciaron su romance, su matrimonio y sus planes a futuro.

¿Qué pasó con Ángela Aguilar?

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video donde se observa a Ángela Aguilar, de 21 años saliendo de un edificio y dirigiéndose hacia un auto que la esperaba. Durante el corto trayecto, un fan la abordó para pedirle una foto. Aunque ella aceptó, su actitud seria generó controversia en las redes sociales.

La cantante, quien lucía un jean bota campana, una blusa, una chaqueta y su cabello semi recogido, no le dio chance a su fan de darle algunas palabras por la fotografía ni de corroborar si le había quedado bien, ya que ella segundos después de posar, le dio la espalda y se subió al carro.

“Ni tiempo de poner la cámara le dio”, “gracias a sus fans es algo”, “no esperó ni que activara la cámara”, “ella se siente soñada e inalcanzable”, “uno trata de defenderla, pero ella no ayuda”, “arrogancia en su máximo esplendor”, “prepotente, llena de ego sin educación”, “qué falta de respeto”, “su único fan que le queda y lo desprecia”, “con esa actitud no quiere caer mal”, “altanería y ego hasta más no poder”, “se cree la reina de Inglaterra, “qué actitud tan insoportable”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su actitud fue comparada con la de Cazzu, quien en varias oportunidades ha compartido con sus seguidores tomándose fotos y firmando autógrafos con una sonrisa y buena disposición.

Además de esa controversia, Ángela también ha sido fuertemente criticada por cancelar al menos siete conciertos de su gira Libre corazón 2025 en Estados Unidos en ciudades como Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México. Aunque no se han revelado los motivos, se ha rumorado que la decisión se debe a una supuesta baja demanda de las boletas para los conciertos. Por esa razón, los fanáticos que adquirieron sus entradas deben estar al tanto para ver si la artista reprograma las fechas o, en su defecto, hacen la devolución del dinero.