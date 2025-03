¿Por qué Ricardo Mejía, Mateo en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, no teme desnudarse?

‘El principio de Arquímedes’ es el montaje que por estos días se presenta en el teatro Casa E Borrero, de Bogotá. Allí Alejandra Borrero, Santiago Lozano, Andrés Estrada y Ricardo Mejía muestran una pieza que evidencia que hay eventos que fácilmente pueden ser malinterpretados y que los prejuicios, las conclusiones rápidas o las publicaciones en redes sociales, que se vuelven verdades o absolutos sin serlo, pueden perjudicar a cualquier persona.

La obra, dirigida por Jorge Hugo Marín, trae de vuelta a Ricardo Mejía al teatro. El antioqueño está al aire como Mateo en la novela ‘Nuevo rico nuevo pobre’ un villano que se muestra como el mejor amigo y confidente del protagonista. Al tiempo es Nicanor en la bioserie ‘Darío Gómez’, el pretendiente de Olga Lucía. En la primera ha tenido el reto de hacer escenas íntimas con Laura Bárjum y en la obra tiene momentos desnudo.

¿Por qué Ricardo Mejía no le teme al desnudo?

Para el actor, este tipo de exigencias de sus personajes representan un desafío en su carrera y no un momento de pena o timidez. Cuando ha recibido los guiones, tampoco suele tener disyuntivas sobre si hacerlo o no porque lo ha visto justificado.

Curiosamente, a lo largo de su carrera, Ricardo ha tenido varios proyectos que le han exigido este tipo de escenas sugerentes. “Digamos que ese siempre ha sido como el periplo de mi vida, porque siempre he tenido que hacer escenas eróticas toda la vida”. Para él lo esencial es construir una buena relación profesional con su coestrella. “De respeto, confianza y profesionalismo”, comentó a Vea Ricardo, a quien anteriormente vimos en ‘Lalas Spa’ y ‘Bolívar’.

Para él resulta un poco extraño cuando escucha a un colega decir que en esta clase de momentos dramatúrgicos se deja llevar y deja que todo fluye, él por el contrario, cree que debe ser algo controlado totalmente. “Y es todo lo contrario, porque es que los personajes en esos puntos íntimos es cuando más revelan su identidad. En ningún aspecto de la interpretación hay descontrol, siempre al revés. Uno va por un cauce, por un río que ya se estableció y pues ahí es que comienza la creación. Además hay ciertas actividades que hablan mucho de los personajes cuando comen, duermen o están en un momento íntimo”, es por ello, que Mejía prefiere trabajar con detenimiento en estos momentos y da prioridad también al “respeto por el compañero en el set”.

“Yo tengo un cuerpo muy bonito”, Ricardo Mejía

Sobre estos momentos, en la mencionada obra de Casa E, adiciona que se siente a gusto y tranquilo no solo por sus compañeros de escena sino porque el director de la misma es alguien a quien conoce desde hace mucho tiempo, cuando empezó a actuar en la compañía La maldita vanidad, eso sumado a que se siente a gusto con su físico lo dejan tranquilo.

“Yo tengo un cuerpo muy bonito, me gusta, me siento tranquilo con la forma en que me muevo, como lo he construido a través de mi ejercicio. Segundo, considero que yo estoy en un ambiente muy protegido porque con la compañía de Jorge Hugo Marín, que es no sólo mi director, sino mi amigo, siento toda la confianza como para saber que no me va a hacer quedar mal. Tercero, el lugar , Casa E Borrero, es un sitio que permite muchas libertades dentro de muchas seguridades también y con mucho profesionalismo. Entonces todo eso hizo que yo me sintiera muy tranquilo para poder desarrollar el personaje”.

La obra ‘El principio de Arquímedes’ se presenta jueves, viernes y sábado en la sala Arlequín, de Casa E.

