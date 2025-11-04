Ricardo Montaner en Bogotá: boletas, precios y cuándo es

Uno de los eventos más esperados para el próximo año es el concierto de Ricardo Montaner en Colombia. El artista de 68 años anunció el pasado domingo que retoma los escenarios con su gira El último regreso tour que comenzará el 21 de febrero del 2026 en Buenos Aires, Argentina y con la que recorrerá varios países de Europa y América, entre ellos Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Chile, entre otros.

“Mi espera terminó. Nos vemos en EL ÚLTIMO REGRESO”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram, junto a un video que reúne imágenes de algunas de sus presentaciones.

¿Cuándo es el concierto de Ricardo Montaner en Colombia?

Montaner anunció las fechas de sus conciertos en cada ciudad. En Colombia llega el 9 de abril del 2026 para su primer show en Bogotá. El Movistar Arena será el escenario para que los fanáticos se reencuentren con el papá de Evaluna, Mau y Ricky.

De igual manera, también se presentará en Bucaramanga el 11 de ese mismo mes en el Centro de Ferias y Exposiciones y Convenciones. El cantautor promete dos noches inolvidables llenas de emoción y nostalgia interpretando sus más grandes éxitos, entre ellos Tan enamorados, Déjame llorar, Bésame, Te hubieras ido antes, Me va a extrañar y La cima del cielo.

Precios de las boletas para el concierto de Ricardo Montaner en Bogotá

A partir de este martes 04 de noviembre desde las 10:00 a.m. hasta el jueves 6 a las 9:59 a.m., o hasta agotar existencias, estarán disponibles las entradas en Preventa Movistar. La venta general será a partir del 6 de noviembre desde las 10:00 a.m.

A continuación, los precios de las boletas, incluido el servicio:

Tribuna fan sur + Experience: $ 749.000

Platea 102: $ 490.000

Platea 101-103: $ 390.000

Platea 104-106: $ 280.000

Segundo piso 202 - 205/215 - 218 preferencial: $ 349.000

Segundo piso 202 - 205/215 -218: $ 309.000

Segundo piso 206 - 214: $ 279.000

Piso 3 302 – 306 y 314 – 318: $ 209.000

Piso 3 307 – 313: $ 249.000

Piso 3 301 & 319 (Vista parcial): $ 180.000

Piso 2 201 & 219 (Vis parcial): $ 199.000

La tribuna fan sur – Experiencie consta de:

Foto conmemorativa

⁠Ticket conmemorativo

⁠⁠Un lanyard conmemorativo

⁠⁠Un ticket de alimentación

+ Merch oficial

Ricardo Montaner vuelve a Colombia. Fotografía por: Cortesía

¿Por qué Ricardo Montaner se había retirado de los escenarios?

En noviembre del 2023, Ricardo Montaner sorprendió a sus fanáticos al anunciar su retiro indefinido de los escenarios, luego de finalizar su gira internacional Te echo de menos. En ese momento, aseguró que durante un tiempo dejaría de presentarse en vivo, esto para dedicarle más tiempo a su familia.

“Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada“. Ahora, dos años después, regresa con su nueva gira que comienza en febrero y termina en septiembre del próximo año.