Rick Harrison de ‘El precio de la historia’, sometido a cirugía de urgencia ¿Qué le pasó?

Rick Harrison, la estrella principal del programa de televisión ‘El precio de la historia’ que capítulo a capítulo muestra cómo los visitantes llegan a ofrecer para la venta artículos de colección, antigüedades o elementos extraños que le interesen a coleccionistas, tuvo que ser hospitalizado de emergencia este viernes 4 de septiembre, según dio a conocer inicialmente el portal TMZ.

La información, que luego reprodujeron otros medios estadounidenses, refiere que el dueño de la famosa tienda de empeño de Las Vegas “Gold & Silver Pawn Shop” acudió inicialmente a una cita médica de rutina.

Harrison, de 61 años, y quien fuera noticia en enero de este año por su doble boda con Agripina “Angie” Polushkin, considerado primero en Las Vegas y luego, en Cancún, se presentó a la cita donde le implantarían un stent, un procedimiento cardíaco habitual.

Rick Harrison recibió un bypass coronario

No obstante, según la información que trascendió, los especialistas notaron que esto no era suficiente para evitar futuros problemas cardíacos y lo sometieron a un bypass coronario.

Los representantes del anfitrión de la tienda de empeño hicieron llegar un común, y ahora Rick Harrison está “descansando cómodamente y espera recuperarse por completo” en el hospital acompañado por su familia y su esposa Angie.

Los cercanos a la estrella de las subastas agradecieron la oportuna atención médica a Harrison, ya que el procedimiento hecho, es justamente para evitar episodios críticos en el corazón del paciente.

Harrison, quien enfrentó un momento muy difícil en el 2024 cuando su hijo Adam murió, a los 39 años, debido a una sobredosis, ahora atraviesa una buena época en su vida sentimental. Ese mismo año conoció a Angie, su actual esposa, por internet. Se comprometieron en Chile y posteriormente, se casaron.

La familia Harrison también ocupó la atención por el accidente que sufrió este año, Corey Harrison, otro de los hijos de Rick y rostro visible de ‘El precio de la historia’.

A bordo de su motocicleta Corey tuvo un choque que le provocó una conmoción cerebral, 11 costillas rotas y lesiones faciales que requirieron varias cirugías.

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